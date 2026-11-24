Los bonos argentinos bajo legislación extranjera (Globales) muestran pérdidas a lo largo de toda la curva, con los títulos de mayor vencimiento entre los más afectados.

El Global 2029 (GD29) cede 1,3%, mientras que el Global 2030 (GD30) retrocede 1,5%. Por su parte, el Global 2035 (GD35) pierde 1,8% y el Global 2038 (GD38) baja 1,8%. Las mayores caídas se concentran en el tramo largo de la curva: tanto el Global 2041 (GD41) como el Global 2046 (GD46) se hunden 2%.

De esta forma, el riesgo país borra el leve retroceso de la rueda del lunes (en medio de la euforia en los mercados globales por la restitución del CEO de Nvidia) y escala 7,9% hasta los 1.108 puntos básicos, un nivel no visto desde el 10 de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

En tanto en Nueva York, los ADRs operan con mayoría de bajas liderados por Grupo Supervielle (-1,8%), seguido por YPF (-1,6%) y Grupo Financiero Galicia (-1%).

En tanto, el MSCI Merval en pesos sube 2,7% a los 83.149,00 puntos, mientras que su contraparte en dólares marca un avance de 0,4% a los 45,88 puntos. En el Panel General, las alzas son lideradas por Central Puerto que avanza 7,7%.

Riesgo País en alza

La debilidad de los bonos soberanos argentinos responde a una combinación de factores externos y domésticos, que continúan condicionando el apetito de los inversores por los activos argentinos.

En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, particularmente los de mercados emergentes.

A nivel local, las preocupaciones se concentran en el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), las necesidades de financiamiento de 2027 y la capacidad del Gobierno para recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

Las reservas internacionales finalizaron la semana pasada en 49.362 millones de dólares, mientras que el dólar mayorista alcanzó un máximo nominal de 1.580 pesos. A esto se suman los vencimientos de deuda previstos para el próximo año. Solo en enero de 2027, el Gobierno deberá afrontar compromisos con bonistas privados por aproximadamente 4.500 millones de dólares, en un contexto en el que el financiamiento externo continúa siendo uno de los principales desafíos de la política económica.

Con los bonos nuevamente en terreno negativo, los inversores seguirán de cerca la evolución del riesgo país, que constituye una referencia central para determinar el costo de financiamiento de la Argentina.