Cayeron los bonos, subió el riesgo país y acciones argentinas se desplomaron 33% en Wall Street

En cambio, la petrolera Vista experimentó una baja del 7% en su cotización en Wall Street por la salida de uno de sus principales grupos accionistas, el Abu Dhabi Investment Council, que había ingresado en 2019 con una posesión del 16,47% del capital social de la compañía, así como también del 10,03% de los títulos opcionales en circulación.

Mientras tanto, el Merval cedió 2,2% en pesos a los 3.038.541,1700 puntos, y bajó 2,1% en dólares a 2.035 puntos. Las caídas más notables fueron las de Edenor, con un 5,2%, y la de Sociedad Comercial del Plata, con un 5%.

riesgo pais

Los Bonares y los Globales anotaron caídas generalizadas, destacándose las mermas en el AL29 (-1,1%), AL30 (-0,9%) y AL35 (-0,9%).

Los bonos con tasa variable ganaron un 0,3% en todas sus versiones, pero los bonos con ajuste CER subieron 0,2% en el tramo corto sólo para quedar "planchados" en el tramo largo de la curva.