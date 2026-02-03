Cayeron los bonos, subió el riesgo país y acciones argentinas se desplomaron 33% en Wall Street
El riesgo país pasó los 500 puntos este martes mientras el Merval bajaba y Luis Caputo confirmaba que Argentina no recurriría al mercado internacional de deuda.
El riesgo país llegó a los 503 puntos este martes en una jornada difícil para la Argentina tanto a nivel local, en el Merval, como en Wall Street, con la caída de sus acciones y bonos en dólares.
Los ADRs argentinos cayeron en Wall Street entre un 4%, como ocurrió con Edenor, y un 32,9%, que fue el caso de Bioceres Crop, el "unicornio" nacido en Rosario cuyos papeles tocaron un mínimo histórico de U$S 1,14.
La debacle de Bioceres se puede explicar con la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos tras un fallo judicial en Nueva York que habilitó la aplicación de restricciones sobre activos dados en garantía, informó el sitio Ámbito.
Mientras tanto, otro "unicornio" argentino que retrocedió fue Globant, con una caída del 11,7%, que tuvo un martes complicado gracias a la perspectiva de que la herramienta de automatización de inteligencia artifical de Anthropic maneje el mercado de las empresas que ofrecen servicios de datos.
Lo preocupante en el caso de Globant es que en un año sus acciones pasaron de cotizar a unos U$S 211,85 en Wall Streen a valer menos de U$S 58 en esa plaza.
En cambio, la petrolera Vista experimentó una baja del 7% en su cotización en Wall Street por la salida de uno de sus principales grupos accionistas, el Abu Dhabi Investment Council, que había ingresado en 2019 con una posesión del 16,47% del capital social de la compañía, así como también del 10,03% de los títulos opcionales en circulación.
Mientras tanto, el Merval cedió 2,2% en pesos a los 3.038.541,1700 puntos, y bajó 2,1% en dólares a 2.035 puntos. Las caídas más notables fueron las de Edenor, con un 5,2%, y la de Sociedad Comercial del Plata, con un 5%.
Los Bonares y los Globales anotaron caídas generalizadas, destacándose las mermas en el AL29 (-1,1%), AL30 (-0,9%) y AL35 (-0,9%).
Los bonos con tasa variable ganaron un 0,3% en todas sus versiones, pero los bonos con ajuste CER subieron 0,2% en el tramo corto sólo para quedar "planchados" en el tramo largo de la curva.
