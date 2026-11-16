Luis Caputo y una enrevesada explicación sobre "los mejores 18 meses de la historia" que nunca llegaron

Reconoció sin embargo que la economía no logró crecer al ritmo que esperaba el Gobierno a comienzos de año cuando anticipaba una extensión del 5% y que ahora se prevé estará por debajo del 1%.

Luis Caputo con Javier Milei

Caputo también intentó explicar una clara contradicción que atraviesa al programa económico: mientras el Gobierno destaca el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y las perspectivas de inversión, el riesgo país volvió a niveles que dificultan el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. Frente a ello el periodista le preguntó si también existía un "riesgo Caputo" o un "riesgo Milei". Caputo rechazó esa interpretación y aseguró que "ese temor yo creo que está exagerado, pero no importa lo que yo piense, sino lo que piensa el mercado o la gente".

A pesar de la debacle del programa económico, Caputo aseguró que la economía llegará a las elecciones del próximo año con fundamentos más sólidos. Ene se sentido anticipó un superávit comercial de 30 mil millones de dólares y estimó que los ingresos de inversiones vinculadas al RIGI podrían pasar de 8 mil millones a 15 mil millones de dólares el próximo año. "Las inversiones grandes no se van a frenar", aseguró esperanzado.

"Vamos a entrar en un 2027 más sólidos que en muchas décadas", insistió el ministro, quien también destacó la continuidad del superávit fiscal y un programa financiero que considera cerrado. "Yo espero un año mucho más calmo de lo que muchos predicen", concluyó.

La debacle de la clase media

Consultado sobre cuándo la supuesta recuperación económica que defienden en Casa Rosada llegará a los hogares de clase media, Caputo evitó fijar una fecha y sostuvo que se trata de un proceso gradual. "Creo que es un proceso. Hay dos cosas claras: una, que volver al modelo anterior es imposible. No hay duda, hay demasiada evidencia de que lo que hemos hecho nos llevó al caos total. Y el segundo punto está claro: el camino es este", sostuvo.

"La inestabilidad para mucha gente es un negocio en sí mismo", aseguró y recordó que había quienes compraban dólares como cobertura y comerciantes que acumulaban mercadería anticipadamente y trasladaban sus mayores costos o ineficiencias a los precios. "Hoy esa gente está descolocada porque hoy hay que competir y por ahí no se siente cómoda con eso", planteó en una extraña equiparación de la clase media con los especuladores..

Caputo tuvo que reconocer, ante la contundencia de las estadísticas que intentaron negar en numerosas oportunidades, que se derrumbó el empleo formal. "El empleo formal cayó y creció el no asalariado. ¿Eso es bueno? No", reconoció el ministro

Si bien destacó la suba de la ocupación total, admitió que al Gobierno le gustaría que la recuperación económica generara más puestos de trabajo registrados.

Persiste el derrumbe del consumo.

El deterioro del empleo registrado constituye uno de los principales desafíos para la recuperación económica, especialmente porque limita la posibilidad de que una mejora de la actividad se traduzca en ingresos estables y mayor capacidad de consumo para los hogares.

Negó la caída del consumo

Sobre el derrumbe del consumo, Caputo negó que sea producto de la licuación de los salarios de los trabajadores y de las dificultades para llegar a fin de mes sino de un cambio de mentalidad. Según su análisis, durante los períodos de inflación elevada las familias adelantaban sus compras por temor a nuevos aumentos de precios. Eso generaba una actividad comercial que, desde su perspectiva, no necesariamente reflejaba una mejora del poder adquisitivo.

"La gente estaba huyendo de su dinero", explicó y aseguró que actualmente los hogares adoptaron hábitos diferentes. "Hoy la gente no está apurada por consumir. No sale corriendo al supermercado", sostuvo.