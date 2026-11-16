Ni el pan de cada día: la venta de facturas se derrumbó un 80% y ya cerrarron más de 2 mil panaderías
El ajuste que iba a pagar "la casta" lo están pagando los trabajadores y los jubilados y se siente en la mesa. La venta de pan cayó 55% en dos años.
El ajuste a la mesa de los argentinos se profundiza cada vez más merced de la política de licuación de salarios de los trabajadores que impulsan desde que desembarcaron en la Casa Rosada Javier Milei y Luis Caputo. A la caída del consumo de la carne vacuna a su nivel más bajo en más de 20 años, ahora la Asociación de Panaderos de Avellaneda advirtió que en octubre la venta de facturas se derrumbó un 80% interanual.
Según detalló el titular de esa organización, Gastón Mora, a la par de la caída de la venta de facturas, las de pan retrocedieron 55% en dos años. Como consecuencia del derrumbe del consumo y el ajuste que los trabajadores están realizando en sus meses, ya cerraron más de 2 mil panaderías y se destruyeron más de 16 mil puestos de trabajo formales.
La situación, explicó Mora, refleja el deterioro del poder adquisitivo de las familias, que modificaron sus hábitos de compra y comenzaron a reducir incluso el consumo de productos básicos como el pan. En tanto, la tradicional docena de facturas para compartir durante el desayuno o la merienda del fin de semana se convirtió en un gasto que muchos hogares ya no pueden afrontar.
"La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano. La docena varía entre los 14 mil pesos y los 20 mil pesos y para el laburante eso es muy complejo", explicó Mora.
La caída también alcanza a otros productos de elaboración artesanal, como tortas, masas finas y sándwiches de miga, que tradicionalmente tenían una demanda importante durante cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones.
"Vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy si se llevan 15 o 20 nos ponemos contentos", graficó para dar cuenta de la magnitud de la crisis.
Mora explicó además que el pan se mantiene como uno de los productos con mayor demanda porque muchas familias lo utilizan para acompañar o incluso reemplazar otras comidas. Sin embargo, las compras se concentran cada vez más en variedades económicas, como el pan clásico y el pan flauta. Los comerciantes advierten que también cambió la manera de comprar. Mientras antes era habitual que los clientes pidieran un kilo de pan o una docena de facturas, ahora predominan las compras pequeñas y destinadas al consumo inmediato.
Pedidos como "dos pancitos" o "mil pesos de pan" se volvieron frecuentes en los mostradores, una señal de las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares.
La reducción de las ventas también obligó a los comerciantes a modificar sus sistemas de producción para evitar pérdidas por mercadería que no logra venderse. Ante este desolador escenario, algunas panaderías comenzaron a ofrecer facturas elaboradas el día anterior a mitad de precio, con el objetivo de recuperar al menos una parte del costo de las materias primas.
Otros establecimientos redujeron la cantidad de horneadas diarias y optaron por incorporar nuevas alternativas comerciales, como la venta de café al paso, para generar ingresos adicionales.
La crisis de las panaderías no responde solamente a la caída de las ventas. Los empresarios del sector también enfrentan fuertes aumentos en los insumos utilizados para elaborar panificados y productos de pastelería. Mora detalló que la caja de margarina, que anteriormente costaba entre 40 mil y 45 mil pesos, llegó a superar los 120 mil pesos y posteriormente se estabilizó entre 85 mil y 90 mil pesos.
En tanto, el cajón de huevos pasó de aproximadamente 35 mil a 72 mil pesos, mientras que la bolsa de harina aumentó de 9 mil a 18 mil pesos, una suba del 100%. A estos incrementos se suman los costos de la grasa, la levadura, los alquileres y los servicios públicos, que representan una parte importante de los gastos mensuales.
Uno de los principales problemas es el costo de la energía eléctrica. Según los testimonios recogidos en el sector, algunos establecimientos enfrentan facturas de luz cercanas a los 800 mil pesos mensuales, una cifra difícil de afrontar para pequeñas panaderías familiares.
La combinación de menores ingresos y mayores costos obliga a numerosos comerciantes a recurrir a refinanciaciones, acumular deudas o reducir sus márgenes de ganancia para evitar nuevos aumentos de precios que podrían profundizar la caída de las ventas.
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