Ni el pan de cada día: la venta de facturas se derrumbó un 80% y ya cerrarron más de 2 mil panaderías

Luis Caputo con Javier Milei

"Vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy si se llevan 15 o 20 nos ponemos contentos", graficó para dar cuenta de la magnitud de la crisis.

Mora explicó además que el pan se mantiene como uno de los productos con mayor demanda porque muchas familias lo utilizan para acompañar o incluso reemplazar otras comidas. Sin embargo, las compras se concentran cada vez más en variedades económicas, como el pan clásico y el pan flauta. Los comerciantes advierten que también cambió la manera de comprar. Mientras antes era habitual que los clientes pidieran un kilo de pan o una docena de facturas, ahora predominan las compras pequeñas y destinadas al consumo inmediato.

Pedidos como "dos pancitos" o "mil pesos de pan" se volvieron frecuentes en los mostradores, una señal de las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares.

La reducción de las ventas también obligó a los comerciantes a modificar sus sistemas de producción para evitar pérdidas por mercadería que no logra venderse. Ante este desolador escenario, algunas panaderías comenzaron a ofrecer facturas elaboradas el día anterior a mitad de precio, con el objetivo de recuperar al menos una parte del costo de las materias primas.

Otros establecimientos redujeron la cantidad de horneadas diarias y optaron por incorporar nuevas alternativas comerciales, como la venta de café al paso, para generar ingresos adicionales.

La crisis de las panaderías no responde solamente a la caída de las ventas. Los empresarios del sector también enfrentan fuertes aumentos en los insumos utilizados para elaborar panificados y productos de pastelería. Mora detalló que la caja de margarina, que anteriormente costaba entre 40 mil y 45 mil pesos, llegó a superar los 120 mil pesos y posteriormente se estabilizó entre 85 mil y 90 mil pesos.

En tanto, el cajón de huevos pasó de aproximadamente 35 mil a 72 mil pesos, mientras que la bolsa de harina aumentó de 9 mil a 18 mil pesos, una suba del 100%. A estos incrementos se suman los costos de la grasa, la levadura, los alquileres y los servicios públicos, que representan una parte importante de los gastos mensuales.

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Uno de los principales problemas es el costo de la energía eléctrica. Según los testimonios recogidos en el sector, algunos establecimientos enfrentan facturas de luz cercanas a los 800 mil pesos mensuales, una cifra difícil de afrontar para pequeñas panaderías familiares.

La combinación de menores ingresos y mayores costos obliga a numerosos comerciantes a recurrir a refinanciaciones, acumular deudas o reducir sus márgenes de ganancia para evitar nuevos aumentos de precios que podrían profundizar la caída de las ventas.