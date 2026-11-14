El Gobierno busca patear para adelante el pago de deuda
Finanzas convocó a los tenedores de la D30N6 a cambiarla por una nueva LELINK que vence el 29 de enero de 2027. La licitación será el martes 17.
La Secretaría de Finanzas convocó a los dueños de la letra dólar linked D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, a convertirla por una nueva LELINK que expira el 29 de enero de 2027. La subasta tendrá lugar el martes 17 de noviembre y extenderá 60 días los compromisos de quienes acepten el canje. Los inversores entregarán el título que ya tienen y recibirán otro atado al dólar oficial. El alivio sobre los pagos de noviembre dependerá del nivel de adhesión.
La convocatoria llega tras la licitación ordinaria del miércoles 11, donde el Tesoro recibió ofertas por $11,60 billones y adjudicó $8,87 billones. Economía reportó un rollover superior al 103%, pero al sumar los pagos de dos Boncer excluidos del cálculo oficial, la renovación efectiva rondó el 84%, según estimaciones privadas. Esa diferencia liberó unos $1,7 billones netos.
La gestión de vencimientos gana peso en un mes con compromisos en pesos estimados en $40,4 billones. Finanzas busca reducir los pagos concentrados a fin de mes y moverlos al inicio del próximo año sin modificar la cobertura cambiaria.
El canje previo de LELINK fue el 20 de octubre: el Tesoro rescató el 72,85% del valor nominal en circulación de la D30O6 y adjudicó u$s2.681 millones de valor nominal de la D30N6, justamente la letra que ahora propone convertir. Parte de los compromisos trasladados desde octubre vuelve a entrar en una refinanciación.
Esta vez el menú es más acotado: en octubre se ofrecieron tres alternativas con vencimientos entre noviembre de 2026 y junio de 2027; ahora Finanzas propone un único instrumento con vencimiento en enero próximo. El Gobierno no comunicó monto objetivo: la colocación tendrá como límite el máximo permitido por la normativa vigente.
La nueva LELINK será una letra cero cupón, emitida en dólares y pagadera en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central (Comunicación A 3500) del tercer día hábil anterior al pago. No abonará intereses periódicos y cancelará íntegramente el capital al vencimiento, manteniendo la cobertura ante movimientos del dólar oficial.
La licitación tendrá un único pliego competitivo. Los participantes indicarán el valor nominal de la nueva letra que desean recibir y el precio en dólares por cada u$s1.000 de valor nominal. El precio de mercado de la D30N6 se anunciará antes de la apertura y, junto con el precio de corte, determinará la cantidad del título original a entregar.
Las ofertas se recibirán el martes de 11.30 a 15. Los adjudicatarios tendrán plazo hasta las 17 del jueves 19 para transferir la D30N6 y la liquidación será el viernes 20. La oferta mínima será de u$s10.000 de valor nominal. El resultado medirá qué proporción del vencimiento del 30 de noviembre traslada el Tesoro a enero. La operación apunta a reprogramar compromisos existentes, sin obtener financiamiento fresco.
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