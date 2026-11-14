El Gobierno busca patear para adelante el pago de deuda

La nueva LELINK será una letra cero cupón, emitida en dólares y pagadera en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central (Comunicación A 3500) del tercer día hábil anterior al pago. No abonará intereses periódicos y cancelará íntegramente el capital al vencimiento, manteniendo la cobertura ante movimientos del dólar oficial.

La licitación tendrá un único pliego competitivo. Los participantes indicarán el valor nominal de la nueva letra que desean recibir y el precio en dólares por cada u$s1.000 de valor nominal. El precio de mercado de la D30N6 se anunciará antes de la apertura y, junto con el precio de corte, determinará la cantidad del título original a entregar.

Las ofertas se recibirán el martes de 11.30 a 15. Los adjudicatarios tendrán plazo hasta las 17 del jueves 19 para transferir la D30N6 y la liquidación será el viernes 20. La oferta mínima será de u$s10.000 de valor nominal. El resultado medirá qué proporción del vencimiento del 30 de noviembre traslada el Tesoro a enero. La operación apunta a reprogramar compromisos existentes, sin obtener financiamiento fresco.