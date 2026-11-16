Modificaron el RIGI y ahora empresas extranjeras podrán ser consideradas "proveedores locales"

Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos RIGI también podrán ceder participaciones o incorporar socios. Deberán informarlo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación, con el consentimiento del resto de los miembros y la acreditación de que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El organismo tendrá 30 días para objetarla; si no lo hace, se dará por aprobada. El socio saliente seguirá respondiendo de manera solidaria por las obligaciones generadas hasta ese momento.

Javier Milei y Luis Caputo.

En el caso de las sucursales dedicadas, se habilita que transfieran todos los activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada a tal efecto, previa autorización. La nueva empresa reemplazará a la sucursal con todos sus beneficios y compromisos, sin que eso implique una nueva adhesión ni cambie la fecha original o los plazos. Esa autorización, aclara el decreto, no reemplaza el consentimiento de terceros que pueda requerirse para transferir concesiones o permisos.

Por último, se modificó el esquema de acceso al mercado de cambios. El Banco Central podrá condicionar ese acceso para las empresas que hayan contado con el beneficio sobre los cobros de exportaciones a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que demanden. A partir de ahora, en ese cálculo también se computarán los dólares que aporten o consigan vía deuda externa los accionistas directos o indirectos del vehículo, los integrantes de las UTE y la casa matriz de las sucursales, siempre que los fondos vayan efectivamente al proyecto y puedan rastrearse en los registros contables.

Decreto 1366/2026: