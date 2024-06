Luis Caputo dijo que en el Gobierno de Javier Milei "las jubilaciones subieron un 100% en dólares"

En este contexto, y luego de que el presidente de la Cámara de la Construcción remarcara que la situación del sector es "gravísima", Luis Caputo, que parece ser el ministro de Economía de Finlandia, señaló: "Hubo que tomar medidas dolorosas pero que eran absolutamente necesarias. La prioridad era alcanzar el equilibrio fiscal, los problemas de Argentina siempre se originaron por esto, no podíamos seguir así y el Presidente tuvo un gran nivel de coraje para hacer las cosas, y no es locura, es convicción".

"Lo primero que me dijo Javier Milei fue que el objetivo era ir a déficit cero protegiendo a los más vulnerables y eso fue lo que hicimos. Los protegimos con la plata que les llega directo a ellos. La Asignación Universal por Hijo subió un 335%, casi 100% en términos reales. La Tarjeta Alimentar subió 135%, el plan Mil Días, 1.200%.Claro que tuvimos en cuenta a los más necesitados, se hizo fundamentalmente así", remarcó no irónicamente.

Entre la enumeración de logros y sin ponerse colorado, agregó: "Desde que asumió Milei las jubilaciones subieron 4% en términos reales y un 100% en dólares".

"Piérdanle el miedo a esta poca gente que quiere entorpecer todo. Que no siga el fantasma ese de 'no los van a dejar gobernar' porque tenemos sólo siete senadores. Bueno, habrá elecciones dentro de un año y se mejorará. No puede ser que 200 tipos puedan tener de rehenes a tantos millones de argentinos", cuestionó.

Y señaló: “Si esto sigue así, al final de nuestro mandato vamos a reducir el 90% de los impuestos”.

"Pasaron seis meses nada más y hoy, en mayo, salimos de terapia intensiva, logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación", resaltó.