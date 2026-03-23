Lumilagro posiciona a la marca celebrando despidos: "¿Querés que los volvamos a contratar y pagar $100.000?"
Dejó de fabricar sus ampollas de vidrio tras 83 años y dejó sin empleo a 170 personas. La cuenta oficial de la marca justifica los despidos.
La cuenta oficial de Lumilagro, la emblemática empresa argentina fabricante de termos, desató indignación tras una repudiable respuesta de su Community Manager (CM) en la plataforma X (ex Twitter) en la que justificaba despidos. Las estrategias para llamar la atención en las redes sociales pueden ser un arma de doble filo.
Crisis económica
La profunda crisis de empleo que atraviesa el sector productivo nacional sumó un nuevo y doloroso capítulo, pero esta vez acompañado de una inesperada controversia virtual. La histórica empresa Lumilagro, fundada en 1941 y reconocida por ser la única fábrica de termos de vidrio en todo el continente americano, tomó la drástica decisión de apagar definitivamente sus hornos para convertirse en una importadora de productos asiáticos.
En el marco de un modelo económico impulsado por la gestión de Javier Milei, que fomenta la apertura importadora y que ya provocó el cierre de más de 22 mil empresas, la tradicional firma nacional no logró sostener su estructura. Tras sufrir una caída de ventas del 50% en los últimos dos años, sus dueños decidieron cesar la fabricación local de las clásicas ampollas de vidrio y comenzar a importarlas directamente desde la India y Vietnam, mientras que los populares termos de acero llegarán desde China.
IMPORTANTE: Javier Milei critica la cuarentena, pero su Gobierno fue peor para las empresas argentinas
El polémico mensaje del CM de Lumilagro sobre los despidos
La triste noticia del cierre de la planta productiva cobró una enorme notoriedad en las últimas horas debido a una repudiable actitud en las redes sociales. Frente a los lógicos reclamos de los usuarios por la destrucción de la industria nacional, el Community Manager (CM) de la cuenta oficial de Lumilagro en la plataforma X (ex Twitter) decidió responder de una manera sumamente provocadora y celebratoria, jactándose de la drástica reestructuración.
Ante el comentario de un usuario que le recriminaba a la empresa haber dejado a decenas de familias sin sustento económico, la cuenta oficial de Lumilagro respondió: "¿Ustedes qué opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos".
Lejos de pedir disculpas, en otra de las interacciones, la marca insignia justificó su nuevo rol como importadora neta: "Seguimos fabricando el 50% de nuestros productos. Respecto al Luminox Pampa que ahora fabricamos afuera, representa un salto de calidad enorme para nosotros y encima a mejores costos. Se nos duplicaron las ventas y comenzamos un plan de expansión con locales propios".
LEÉ TAMBIÉN: Cierre de comercios por la crisis económica: fue la galería más grande de Sudamérica y ahora está semivacía
El dolor de los dueños y el impacto del contrabando
Las controversiales declaraciones del CM en redes sociales contrastan de forma brutal con la mirada de los propios dueños de la compañía. Martín Nadler, director ejecutivo y miembro de la cuarta generación familiar al frente de la empresa, relató el drama interno que se vivió en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas.
"En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario, fue un proceso dolorosísimo. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos. Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa", explicó Nadler en diálogo con iProfesional.
Según detalló el empresario, la estocada final para la producción nacional de Lumilagro no fue solo la caída de la demanda interna, sino la competencia desleal y la inacción gubernamental frente al contrabando masivo. "Se consumen 4 millones de termos anuales en Argentina y sólo de Paraguay ingresaron 4 millones, más lo que ingresa por el norte. Son termos tóxicos y truchos, cuando están en contacto con agua caliente desprenden metales cancerígenos", denunció.
Y lanzó una dura advertencia sobre el rumbo económico actual: "Nos preocupa la salud de la gente. El Estado no dedica ni el mínimo esfuerzo para protegernos del contrabando, si bien sabemos que es una política de Estado para bajar el precio de las cosas sea como sea".
A partir de ahora, la histórica fábrica que supo ser un orgullo industrial de la Argentina se limitará únicamente a personalizar con serigrafía los termos y botellas térmicas que llegan fabricados desde Asia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario