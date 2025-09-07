¿Lunes negro? Qué va a pasar en los mercados, con el dólar oficial y el dólar blue tras las elecciones

Ese nivel, arriba del techo de la banda, habilitaría en condiciones normales las ventas del Banco Central, aunque para ello el dólar oficial mayorista (que el viernes cerró en $1.355) debería alcanzar esa zona.

dolar cripto

En la city porteña ya descuentan que la magnitud de la derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense –donde la primera diferencia oficializada es de 13 puntos (46,94% contra 33,86%)– forzará una corrección inmediata en los activos financieros. “El resultado no estaba puesto en precios; en el peor de los casos se esperaba una derrota por 5 puntos”, explicaron operadores consultados por Ámbito.

“Consideramos que estos resultados probablemente generen una sorpresa negativa en los mercados. Los tipos de cambio en los mercados de cripto ya reflejan tensión”, advirtieron desde Adcap.

mercados financieros.jpg

Ahora, la mirada está puesta en el discurso que dará el presidente Javier Milei, mientras crece la preocupación en la city por la falta de claridad sobre cómo reaccionará el Gobierno. “No siempre se mueve con racionalidad en estos escenarios”, deslizó un banquero de primera línea.

Los analistas hablan de un “lunes negro” en la apertura, aunque algunos remarcan que los fundamentos macro, como el superávit fiscal y un tipo de cambio que podría mejorar la competitividad en caso de tocar el techo de la banda, podrían amortiguar parcialmente el golpe.

Crisis política y económica en simultáneo

milei

“El Gobierno –ya criticado por varios errores iniciales de política cambiaria y monetaria– enfrenta su primera crisis de envergadura”, agregaron desde Adcap. En ese contexto, en el mercado especulan con posibles cambios en el gabinete y medidas de emergencia que podrían anunciarse en las próximas horas.

La incógnita pasa por lo político: cómo procesará el oficialismo una derrota de esta magnitud y qué señales enviará al mercado antes de la apertura del lunes. El resultado electoral resta capital político a la Casa Rosada para sostener el actual esquema, apoyado en ventas de divisas, encajes récord y tasas reales en máximos históricos.

Todo indica que la política cambiaria será el primer frente a recalibrar, en un escenario en el que la tensión financiera se combina con el cimbronazo político de una elección que sacudió el tablero.