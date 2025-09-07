¿Lunes negro? Qué va a pasar en los mercados, con el dólar oficial y el dólar blue tras las elecciones
El día después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires tendrá su foco en los mercados. ¿Qué pasará con el dólar oficial y con el dólar blue?
La catástrofe política por el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con el triunfo de Fuerza Patria sobre la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, están provocando un verdadero tembladeral en el Gobierno y hay muchas expectativas por lo que pueda suceder este lunes 8 de septiembre de 2025.
¿Se viene un lunes negro con el dólar? En el canal oficialista La Nación+ insinuaron que el dólar oficial superará los 1.400 pesos, el techo de la franja, con un dato grave: no habría poder de fuego para poder bajarlo. El dólar cripto comenzó a dar señales.
¿Se instala un nuevo cepo? Nadie puede asegurarlo pero también hay expectativa porque este lunes se dispare el dólar blue, porque se espera más controles para poder comprar la moneda estadounidense.
Dólar cripto, la primera señal negativa
La primera reacción de los mercados no tardó en llegar. En la noche del domingo, mientras todavía se procesaban los resultados de las elecciones, el dólar cripto –el tipo de cambio que no duerme– comenzó a dispararse y llegó a los $1.473, superando el techo de la banda de flotación de $1.470, según la mediana de exchanges locales que releva Coinmonitor. El salto fue de casi 4,5% o $63 en apenas 24 horas.
Ese nivel, arriba del techo de la banda, habilitaría en condiciones normales las ventas del Banco Central, aunque para ello el dólar oficial mayorista (que el viernes cerró en $1.355) debería alcanzar esa zona.
En la city porteña ya descuentan que la magnitud de la derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense –donde la primera diferencia oficializada es de 13 puntos (46,94% contra 33,86%)– forzará una corrección inmediata en los activos financieros. “El resultado no estaba puesto en precios; en el peor de los casos se esperaba una derrota por 5 puntos”, explicaron operadores consultados por Ámbito.
“Consideramos que estos resultados probablemente generen una sorpresa negativa en los mercados. Los tipos de cambio en los mercados de cripto ya reflejan tensión”, advirtieron desde Adcap.
Ahora, la mirada está puesta en el discurso que dará el presidente Javier Milei, mientras crece la preocupación en la city por la falta de claridad sobre cómo reaccionará el Gobierno. “No siempre se mueve con racionalidad en estos escenarios”, deslizó un banquero de primera línea.
Los analistas hablan de un “lunes negro” en la apertura, aunque algunos remarcan que los fundamentos macro, como el superávit fiscal y un tipo de cambio que podría mejorar la competitividad en caso de tocar el techo de la banda, podrían amortiguar parcialmente el golpe.
Crisis política y económica en simultáneo
“El Gobierno –ya criticado por varios errores iniciales de política cambiaria y monetaria– enfrenta su primera crisis de envergadura”, agregaron desde Adcap. En ese contexto, en el mercado especulan con posibles cambios en el gabinete y medidas de emergencia que podrían anunciarse en las próximas horas.
La incógnita pasa por lo político: cómo procesará el oficialismo una derrota de esta magnitud y qué señales enviará al mercado antes de la apertura del lunes. El resultado electoral resta capital político a la Casa Rosada para sostener el actual esquema, apoyado en ventas de divisas, encajes récord y tasas reales en máximos históricos.
Todo indica que la política cambiaria será el primer frente a recalibrar, en un escenario en el que la tensión financiera se combina con el cimbronazo político de una elección que sacudió el tablero.
