Más deuda: Javier Milei aseguró que están "muy avanzados" en un nuevo crédito con el Tesoro de Estados Unidos
Desde Córdoba, el primer mandatario reveló que el Gobierno diseña "estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene".
Este viernes en Córdoba, Javier Milei confirmó que mantiene negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para obtener un préstamo que permita enfrentar los vencimientos de deuda que el país deberá afrontar en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", sostuvo.
Durante una entrevista con el diario local La Voz del Interior, el Presidente respondió a la consulta sobre si se esperaba un flujo de fondos proveniente de Estados Unidos. "Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", detalló.
En la noche anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar calma a los bonistas acreedores de la deuda argentina al descartar un eventual default. En el programa de streaming Las Tres Anclas de Carajo, adelantó que el equipo económico trabaja para asegurar los pagos de los próximos vencimientos.
"Vamos a buscar garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero sino los de junio también. Todavía no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado. Si realmente creen que, nosotros que no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, lo vamos a hacer en la situación actual, sepan que no", remarcó.
Asimismo, se conoció, como había adelantado Ámbito, que se encuentra en etapa de definiciones una reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei, que podría concretarse en las semanas previas a los comicios legislativos de octubre.
Por otra parte, el Presidente también habló de las turbulencias macroeconómicas que atraviesa el país de cara a las elecciones de octubre. "El partido del Estado nos están torpedeando desde el mes de febrero, para que el plan no funcione. Quieren que todo se rompa. Nosotros vamos a tener una gran elección para llevar adelante las reformas", aseguró.
"Ahora el mercado está actuando en modo pánico, donde estamos en situación adversa donde la oposición nos está atacando con todas las leyes”, añadió. Pese a este panorama, Milei buscó transmitir un mensaje optimista sobre lo que se viene. "Somos muy optimistas en lo que viene de cara al futuro", concluyó.
