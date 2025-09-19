Más deuda: Javier Milei aseguró que están "muy avanzados" en un nuevo crédito con el Tesoro de Estados Unidos

Asimismo, se conoció, como había adelantado Ámbito, que se encuentra en etapa de definiciones una reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei, que podría concretarse en las semanas previas a los comicios legislativos de octubre.

Por otra parte, el Presidente también habló de las turbulencias macroeconómicas que atraviesa el país de cara a las elecciones de octubre. "El partido del Estado nos están torpedeando desde el mes de febrero, para que el plan no funcione. Quieren que todo se rompa. Nosotros vamos a tener una gran elección para llevar adelante las reformas", aseguró.

"Ahora el mercado está actuando en modo pánico, donde estamos en situación adversa donde la oposición nos está atacando con todas las leyes”, añadió. Pese a este panorama, Milei buscó transmitir un mensaje optimista sobre lo que se viene. "Somos muy optimistas en lo que viene de cara al futuro", concluyó.