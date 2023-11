Mercado Pago: se podrá seguir pagando con débito y crédito pese a la nueva resolución

A partir de este viernes 1° de diciembre, entra en vigencia una nueva normativa del Banco Central que establece que las cuentas bancarias de los usuarios de Mercado Pago no podrán estar vinculadas a esa app. No obstante, la fintech informó que este cambio no afecta los métodos de pago ya que se podrá seguir abonando con tarjetas de débito y crédito.