Cómo retirar efectivo con billeteras virtuales en cadenas de comida rápida durante el fin de semana largo

2. Retiro en sucursales de Rapipago o Pago Fácil

Otra alternativa muy utilizada es acercarse a los locales de cobro de servicios. En este caso, el proceso también inicia en la app tocando el botón "Sacar". Una vez seleccionado el local en el mapa, la aplicación generará un código de extracción de un solo uso.

Requisitos: Ese código debe ser presentado en la caja obligatoriamente junto con el DNI físico de la persona.

Flexibilidad y límites: Si la sucursal no tiene la cantidad exacta de dinero que el usuario solicitó, la plataforma permite retirar una suma menor utilizando ese mismo código generado. El límite establecido para esta modalidad es de $200.000 por día.

3. Extranjero con la tarjeta prepaga

Finalmente, los usuarios que posean la tarjeta prepaga física de Mercado Pago también cuentan con una tercera vía de escape. Esta opción permite retirar efectivo de manera 100% gratuita al momento de pagar una compra en los comercios que estén adheridos a este servicio. En este caso particular, el límite máximo de extracción se encuentra fijado en $170.000.