Cómo retirar efectivo con billeteras virtuales en cadenas de comida rápida durante el fin de semana largo
Mercado Pago ofrece tres alternativas simples y rápidas para extraer hasta $200.000 diarios con billeteras virtuales durante el fin de semana largo.
El uso de las billeteras virtuales crece todos los días en Argentina. Si bien los pagos con código QR y las transferencias ya son moneda corriente, todavía existen muchas situaciones cotidianas donde el papel billete es indispensable.
Ante la llegada de un nuevo fin de semana largo, donde el acceso a los cajeros automáticos tradicionales suele verse limitado o con largas demoras, Mercado Pago recordó que existen tres maneras de retirar dinero en efectivo de forma inmediata a través de distintos comercios. Para facilitar la búsqueda, la propia aplicación cuenta con un mapa interactivo que le permite al usuario ubicar los puntos de extracción más cercanos a su posición.
A continuación, el paso a paso de las tres alternativas disponibles:
1. Extracción con billeteras virtuales en locales adheridos
Para poder sacar plata en estos comercios, el primer requisito es contar con el dinero disponible en la cuenta de la billetera virtual. El usuario debe ingresar a la app, seleccionar la opción "Sacar", elegir el local de su preferencia y acercarse a la línea de cajas.
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Dónde retirar: La red incluye supermercados (como Carrefour, Coto, Día y Diarco), farmacias, estaciones de servicio y grandes cadenas de comida rápida (como McDonald's, Burger King y Mostaza).
Cómo es el trámite: En algunos locales se exige realizar una compra previa para habilitar el retiro, pero en otros solo basta con avisarle al cajero que se desea extraer dinero. Luego, se escanea el código QR del comercio, se ingresa el monto deseado y se finaliza la operación desde el celular.
Límites: Se puede retirar un máximo de $200.000 por operación, aunque el monto final siempre dependerá del dinero en efectivo que el comercio tenga disponible en su caja en ese momento.
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2. Retiro en sucursales de Rapipago o Pago Fácil
Otra alternativa muy utilizada es acercarse a los locales de cobro de servicios. En este caso, el proceso también inicia en la app tocando el botón "Sacar". Una vez seleccionado el local en el mapa, la aplicación generará un código de extracción de un solo uso.
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Requisitos: Ese código debe ser presentado en la caja obligatoriamente junto con el DNI físico de la persona.
Flexibilidad y límites: Si la sucursal no tiene la cantidad exacta de dinero que el usuario solicitó, la plataforma permite retirar una suma menor utilizando ese mismo código generado. El límite establecido para esta modalidad es de $200.000 por día.
3. Extranjero con la tarjeta prepaga
Finalmente, los usuarios que posean la tarjeta prepaga física de Mercado Pago también cuentan con una tercera vía de escape. Esta opción permite retirar efectivo de manera 100% gratuita al momento de pagar una compra en los comercios que estén adheridos a este servicio. En este caso particular, el límite máximo de extracción se encuentra fijado en $170.000.
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