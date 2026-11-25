Por el atraso cambiario, en Brasil ya se regodean con la llegada en el verano de miles de turistas argentinos
El intendente de la localidad balnearia de Florianópolis, Brasil, aseguró en sus redes sociales que "está todo listo para que nos dejes unos pesos".
El atraso cambiario (que comenzó de todas maneras a morigerarse en los últimos días a partir de la disparada del dólar) más la devaluación del real en Brasil puso en alerta al sector del turismo en la Argentina que teme un nuevo éxodo masivo de turistas hacia ese país en las próximas vacaciones de verano. Y en Brasil lo saben.
El intendente de la localidad brasileña Florianópolis, Topazio Neto, publicó este miércol3es un video en sus redes sociales dirigido especialmente al público argentino para promocionar la próxima temporada de verano y alentarlo a elegir las playas de la isla como destino de vacaciones. “Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos”, aseguró Neto en su mensaje a los turistas argentinos.
Entre los destinos destacados mencionó a Canasvieiras, conocida por sus aguas cálidas y tradicionalmente elegida por los argentinos, aunque recordó que la isla cuenta con otras 99 opciones de playas. También enumeró propuestas para quienes buscan actividades más allá del mar, como senderos, centros comerciales, teatros, museos y gastronomía.
En su video Neto puso especial énfasis en las obras y los servicios que, según explicó, permitirán mejorar la experiencia de los turistas argentinos durante el verano. En ese sentido, destacó las condiciones del aeropuerto de Florianópolis, al que calificó como “el mejor aeropuerto de Brasil”, y las mejoras en la ruta SC-401, uno de los principales accesos hacia el norte de la isla, que cuenta con una nueva pista y mejores condiciones de circulación.
La seguridad fue otro de los puntos centrales del mensaje. El jefe comunal señaló que se reforzó la presencia policial y se incorporaron más cámaras con tecnología de reconocimiento facial. En ese marco, recordó que Florianópolis es considerada “la capital más segura de Brasil”.
Sobre el cierre, el intendente dejó de lado el tono promocional para dirigirse directamente a los argentinos: “Sé que están ansiosos allá, en nuestra querida Argentina, y nosotros estamos ansiosos acá, esperando para recibirlos como buenos amigos que se ven año tras año”.
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