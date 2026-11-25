En su video Neto puso especial énfasis en las obras y los servicios que, según explicó, permitirán mejorar la experiencia de los turistas argentinos durante el verano. En ese sentido, destacó las condiciones del aeropuerto de Florianópolis, al que calificó como “el mejor aeropuerto de Brasil”, y las mejoras en la ruta SC-401, uno de los principales accesos hacia el norte de la isla, que cuenta con una nueva pista y mejores condiciones de circulación.