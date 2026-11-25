Patricia Bullrich quema las naves y ya sin vueltas le reclama a Javier Milei dar un volantazo al plan económico
Cada vez más alejada de Milei y Caputo, Patricia Bullrich, advirtió que todavía “estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo".
La titular de la bancada de La libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, sigue tensando el cada vez más frágil vínculo que mantiene con el presidente Javier Milei y, en su intento por instalarse como una alternativa de cara a las elecciones del próxmo año, decidió quemar todos los puentes. Mientras el mandatario libertario asegura que no se va a mover un ápice del modelo de ajuste que viene aplicando desde que desembarcó en la Casa Rosada, Bullrich le reclamó abiertamente que de un volantazo antes de que sea demasiado tarde.
"No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028", advirtió tajante ante el cada vez más duro desafío que enfrentan Mieli y su ministro de Economía, Luis Caputo, al intentar sostener el relato libertario y negar los contundentes datos de la realidad.
En diálogo con Bloomberg, Bullrich recordó que "hay una elección en el medio” y consideró que a pesar de su decisión de "morir con las botas puestas, el tándem Milei - Caputo debe aplicar “cambios quirúrgicos” a su plan económico para aliviar la acuciante situación de los sectores más afectados por el modelo de ajuste. Y sentenció: “ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo".
“El crédito mueve una economía”, insistió Bullrich al medio estadounidense y en ese sentido pidió que se profundice la baja de las tasas de interés.
No es la primera vez que Bullrich viene marcando diferencias con respecto a la política económica del Gobierno y reclamando una serie de modificaciones tributarias y laborales para dar alivio a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar sus posibilidades de producción, inversión y generación de empleo.
En ese sentido publicó días atrás un video en el que manifestó que las pymes "tienen voluntad de invertir y de crecer" pero que hacen falta reducir trabas que lo impiden. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo".
Entre los principales cambios, la senadora oficialista hizo hincapié en el funcionamiento del IVA. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó, al plantear que las PyME no deberían tener que afrontar ese impuesto antes de recibir el dinero correspondiente a sus ventas.
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