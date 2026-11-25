En ese sentido publicó días atrás un video en el que manifestó que las pymes "tienen voluntad de invertir y de crecer" pero que hacen falta reducir trabas que lo impiden. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo".

Entre los principales cambios, la senadora oficialista hizo hincapié en el funcionamiento del IVA. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó, al plantear que las PyME no deberían tener que afrontar ese impuesto antes de recibir el dinero correspondiente a sus ventas.