Monotributo ARCA: el sector que no deberá pagar el impuesto en septiembre
El organismo fiscal dio a conocer un nuevo beneficio impositivo destinado a un sector específico de contribuyentes, con el objetivo de aliviar la carga tributaria.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó un beneficio especial destinado a los monotributistas, lo que permitirá que un sector de trabajadores inscriptos en el Régimen Simple (RS) quede liberado del pago del impuesto. La decisión del organismo fiscal apunta a reducir la presión sobre los titulares y, además, se difundieron los valores vigentes correspondientes al mes de septiembre.
Qué grupo de monotributistas no pagará el impuesto
Mediante la Resolución 5546/2024, la ARCA comunicó que los monotributistas que se dedican al alquiler de inmuebles podrán acceder a la exención de pago siempre que cumplan con ciertas condiciones.
Entre ellas, figuran estar inscriptos en el Régimen Simplificado con un máximo de dos propiedades en alquiler, no tener registradas otras actividades dentro del monotributo y declarar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).
Cómo tramitar la exención de pago del monotributo
Los contribuyentes que reúnan los requisitos deberán completar una serie de pasos para acceder al beneficio impositivo. Primero, ingresar a la página oficial de la ARCA y seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737”.
Luego, indicar el período desde el cual se aplicará la exención, declarar con clave fiscal en el Sistema Registral bajo la actividad 681098 y, por último, comprobar que los contratos estén cargados de forma correcta en el sistema RELI.
Lo que se debe pagar en septiembre
- Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes)
- Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes)
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario