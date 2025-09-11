 Monotributo ARCA: el sector que no deberá pagar el impuesto en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó un beneficio especial destinado a los monotributistas, lo que permitirá que un sector de trabajadores inscriptos en el Régimen Simple (RS) quede liberado del pago del impuesto. La decisión del organismo fiscal apunta a reducir la presión sobre los titulares y, además, se difundieron los valores vigentes correspondientes al mes de septiembre.