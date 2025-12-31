 Monotributo ARCA: las nuevas penas que podría imponer el organismo por evasión fiscal

ley de inocencia fiscal Se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal.

En esa línea, el titular de Economía remarcó que el organismo apuntará a diferenciar incumplimientos reiterados de faltas aisladas, para evitar castigos uniformes. De acuerdo con estimaciones de especialistas, la multa para personas físicas pasaría de $200 a $220.000, mientras que en el caso de personas jurídicas el monto escalaría de $400 a $440.000, una actualización que generó ruido en el Congreso.

Desde la oposición, el diputado Guillermo Michel explicó que el bloque peronista acompañó el dictamen de mayoría sobre la actualización de sanciones, especialmente por el impacto sobre grandes empresas y multinacionales. Sin embargo, insistió en la necesidad de graduar las multas según el tamaño de la empresa, para no aplicar el mismo criterio a realidades muy distintas.

En ese marco, Michel propuso una reducción del 90% para microempresas y personas humanas que no sean grandes contribuyentes, del 70% para pequeñas empresas, del 40% para medianas tramo uno y del 20% para medianas tramo dos. Vale recordar que el proyecto de Inocencia Fiscal ya obtuvo media sanción en Diputados la semana pasada y ahora quedó en manos del Senado, donde se definirá el próximo capítulo de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.