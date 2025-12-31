Monotributo ARCA: las nuevas penas que podría imponer el organismo por evasión fiscal
Tras las últimas señales oficiales del ARCA, el Gobierno avanzó en diferenciar las multas automáticas según el tamaño de cada empresa, un reclamo sostenido.
El Gobierno buscará aprobar en el Senado el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que impacta en el esquema impositivo administrado por ARCA y que también alcanza a contribuyentes del Monotributo, al incentivar la exteriorización de los llamados dólares del colchón.
La propuesta eleva los montos mínimos de evasión y ajusta el sistema de multas automáticas, incorporando criterios más diferenciados.
Según el texto, se considerará evasión a partir de los $100 millones, mientras que la evasión agravada eleva sus pisos hasta $1.000 millones, con umbrales mayores cuando intervienen estructuras complejas o documentación falsa. Desde el Ejecutivo aseguran que el régimen incluye garantías legales para dar previsibilidad y evitar procesos penales futuros. En síntesis, cambian los números y la lógica de las sanciones.
"Inocencia fiscal": de qué se trata
Ante el fuerte salto previsto en las multas automáticas, el ministro de Economía Luis Caputo salió a aclarar que, si el proyecto avanza, no habrá sanciones inmediatas para quienes no presenten las declaraciones juradas.
El esquema previsto indica que ARCA deberá notificar primero al contribuyente y otorgar luego un plazo de entre 10 y 15 días para regularizar la situación antes de aplicar penalidades.
En esa línea, el titular de Economía remarcó que el organismo apuntará a diferenciar incumplimientos reiterados de faltas aisladas, para evitar castigos uniformes. De acuerdo con estimaciones de especialistas, la multa para personas físicas pasaría de $200 a $220.000, mientras que en el caso de personas jurídicas el monto escalaría de $400 a $440.000, una actualización que generó ruido en el Congreso.
Desde la oposición, el diputado Guillermo Michel explicó que el bloque peronista acompañó el dictamen de mayoría sobre la actualización de sanciones, especialmente por el impacto sobre grandes empresas y multinacionales. Sin embargo, insistió en la necesidad de graduar las multas según el tamaño de la empresa, para no aplicar el mismo criterio a realidades muy distintas.
En ese marco, Michel propuso una reducción del 90% para microempresas y personas humanas que no sean grandes contribuyentes, del 70% para pequeñas empresas, del 40% para medianas tramo uno y del 20% para medianas tramo dos. Vale recordar que el proyecto de Inocencia Fiscal ya obtuvo media sanción en Diputados la semana pasada y ahora quedó en manos del Senado, donde se definirá el próximo capítulo de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.
