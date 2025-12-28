ARCA comenzará a denunciar por evasión fiscal: los detalles a tener en cuenta
La medida de ARCA busca seducir a los argentinos para que sinceren los dólares comprados fuera del sistema, con foco en reactivar la economía formal.
Desde el ámbito técnico subrayan que la iniciativa vinculada a ARCA no borra delitos ni borra con el codo lo que la ley escribe con la mano. Las conductas dolosas graves siguen intactas y no hay perdón automático para maniobras como la insolvencia fiscal fraudulenta ni para la alteración de registros contables, que continúan tipificadas sin cambios.
En ese marco, remarcan que el corazón del proyecto no es la impunidad sino la actualización de parámetros que habían quedado completamente desfasados por la inflación.
Uno de los puntos más valorados por los especialistas es la revisión de los montos mínimos que activan causas penales. Hoy, el Poder Judicial recibe denuncias por cifras irrisorias que saturan juzgados y fiscalías, generando más ruido que soluciones. Con la adecuación propuesta en ARCA, el sistema penal tributario apuntaría a concentrarse en casos realmente relevantes, aliviando una estructura que funciona al borde del colapso.
Sin embargo, no todo fue aplauso. Las críticas más duras aparecieron por el salto exponencial en las multas automáticas. El ejemplo más citado es el de la falta de presentación en término de las declaraciones juradas, que pasaría de 200 a 220.000 pesos para personas humanas y de 400 a 440.000 pesos para personas jurídicas. Un upgrade digno de meme, pero con impacto real.
Este esquema encendió alarmas en el universo pyme, donde advierten que sanciones de ese calibre pueden convertirse en un problema serio para la actividad cotidiana. Frente a estos cuestionamientos, desde el oficialismo dejaron trascender el compromiso de corregir este punto mediante una ley complementaria, con el objetivo de ajustar el régimen sin asfixiar al entramado productivo.
Los detalles sobre las nuevas medidas de ARCA
Uno de los cambios más relevantes dentro del esquema de ARCA aparece cuando se comprueba el uso de facturas o documentación apócrifa, ya sea por falsedad material o ideológica. En esos casos, la evasión agravada se configurará recién desde los 100 millones de pesos, muy por encima del piso actual de 1,5 millones, un monto que había quedado completamente desactualizado por el impacto de la inflación.
Especialistas en materia tributaria aclararon que la iniciativa de ARCA no implica la eliminación de delitos ni sanciones vinculadas a conductas dolosas graves. Figuras como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros contables se mantienen vigentes y sin modificaciones. Además, destacaron que la actualización de los montos penales permitiría aliviar al Poder Judicial, que hoy recibe denuncias por cifras mínimas que saturan juzgados y fiscalías.
Las mayores críticas surgieron por el fuerte incremento de las multas automáticas. La sanción por no presentar declaraciones juradas en término pasaría de 200 a 220.000 pesos para personas humanas y de 400 a 440.000 para personas jurídicas, un impacto que genera preocupación en el universo pyme. Frente a estos reclamos, se anticipó que el punto sería revisado mediante una ley complementaria.
