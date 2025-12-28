ARCA comenzará a denunciar por evasión fiscal: los detalles a tener en cuenta

pymes 3.jpg

Los detalles sobre las nuevas medidas de ARCA

Uno de los cambios más relevantes dentro del esquema de ARCA aparece cuando se comprueba el uso de facturas o documentación apócrifa, ya sea por falsedad material o ideológica. En esos casos, la evasión agravada se configurará recién desde los 100 millones de pesos, muy por encima del piso actual de 1,5 millones, un monto que había quedado completamente desactualizado por el impacto de la inflación.

Especialistas en materia tributaria aclararon que la iniciativa de ARCA no implica la eliminación de delitos ni sanciones vinculadas a conductas dolosas graves. Figuras como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros contables se mantienen vigentes y sin modificaciones. Además, destacaron que la actualización de los montos penales permitiría aliviar al Poder Judicial, que hoy recibe denuncias por cifras mínimas que saturan juzgados y fiscalías.

Las mayores críticas surgieron por el fuerte incremento de las multas automáticas. La sanción por no presentar declaraciones juradas en término pasaría de 200 a 220.000 pesos para personas humanas y de 400 a 440.000 para personas jurídicas, un impacto que genera preocupación en el universo pyme. Frente a estos reclamos, se anticipó que el punto sería revisado mediante una ley complementaria.