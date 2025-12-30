Monotributo: los montos dispuestos por ARCA que se deberá pagar en enero
ARCA oficializó los nuevos montos y topes del Monotributo desde enero de 2026, claves para ordenar la facturación, los pagos y la recategorización anual.
ARCA oficializó los nuevos valores del Monotributo para 2026, que desde enero actualizan montos y límites por categoría y afectan a trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. El sistema mantiene la cuota mensual única, que reúne impuesto, aportes y obra social, pero ese importe también define si se puede seguir en el régimen simplificado o si corresponde pasar al régimen general.
En resumen, números claros para evitar sorpresas y errores que después salen caros.
Hasta cuánto se puede facturar por categoría
Para no quedar afuera del sistema, lo central es chequear el límite anual de ingresos brutos que corresponde a cada categoría del Monotributo. De cara a 2026, los topes oficiales quedan definidos así: A $8.992.597,87; B $13.175.201,52; C $18.473.166,15; D $22.934.610,05; E $26.977.793,60; F $33.809.379,57; G $40.431.835,35; H $61.344.853,64; I $68.664.410,05; J $78.632.948,76; K $94.805.682,90.
Pasarse de ese tope implica recategorizarse y, según el caso, dar el salto al régimen general, sin escalas grises.
En cuanto a la cuota mensual del Monotributo, el valor varía según la categoría y, desde la C en adelante, también según la actividad. No paga lo mismo quien presta servicios que quien se dedica a la venta de bienes, ya que cambia el impuesto integrado.
Con los montos vigentes desde enero de 2026, los valores quedan así: A $37.085,74; B $42.216,41; C $49.435,58 servicios y $48.320,22 comercio; D $63.357,80 / $61.824,18; E $89.714,31 / $81.070,26; F $112.906,59 / $97.291,54; G $172.457,38 / $118.920,05; H $391.400,62 / $238.038,48; I $721.650,46 / $355.672,64; J $874.069,29 / $434.895,92; K $1.208.890,60 / $525.732,01.
Los detalles sobre la recategorización
La recategorización del Monotributo es obligatoria cuando cambian los números y se analiza sobre los últimos 12 meses. Se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, con plazo hasta el día 5. Si no hubo variaciones, no hace falta hacer el trámite; si se superó o quedó por debajo del tope, hay que ingresar al sistema y actualizar la categoría.
No revisar la situación puede generar ajustes retroactivos, ya que ARCA cruza datos y puede aplicar recategorizaciones de oficio, con aviso en el Domicilio Fiscal Electrónico. Para evitar problemas en 2026, conviene controlar el límite anual de la categoría y seguir la facturación mes a mes. Cortita y al pie: los números mandan.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario