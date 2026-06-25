Monotributo: quiénes deben empezar a emitir comprobantes desde julio 2026 y por qué esperan una prórroga
Monotributo y ARCA tendrán nuevos cambios en la facturación: el organismo actualizó las reglas y sumó contribuyentes que deberán emitir comprobantes.
A partir de los cambios aplicados al Impuesto a las Ganancias, especialmente en el esquema de régimen simplificado, la ARCA necesita incorporar a sus registros la información de facturación de todos los contribuyentes alcanzados.
Por este motivo, el organismo estableció la Resolución General 5.824, que comenzará a regir desde el 1 de julio y obligará a muchos contribuyentes que hasta ahora no debían emitir comprobantes a comenzar con la facturación de sus operaciones.
La medida apunta a reunir datos que ya existen sobre los ingresos declarados, pero que no llegaban de manera automática a la base de información de ARCA porque determinados sectores estaban exceptuados de utilizar sus sistemas de emisión de facturas.
En este marco, los contribuyentes del Monotributo y otros regímenes podrán tener un mayor seguimiento de sus movimientos, ya que el organismo cuenta con la sección Nuestra Parte, donde permite consultar la información registrada sobre los ingresos facturados.
El objetivo de la actualización es que la administración tributaria disponga de datos más completos y actualizados para sus controles en tiempo real.
Los que no estaban obligados a facturar y a partir de julio lo están
Entre los nuevos alcanzados por la medida de ARCA aparecen los directores, síndicos y socios administradores de sociedades, además de profesionales que cobran honorarios o retribuciones judiciales, como abogados y peritos.
También deberán adaptarse a la nueva obligación las instituciones educativas privadas, las empresas de medicina prepaga y las entidades vinculadas a la administración y emisión de tarjetas de crédito, compra y prepago.
Para cumplir con los cambios que comenzarán a regir desde julio de 2026, los contribuyentes deberán avanzar con una serie de pasos:
- Actualizar el sistema de facturación electrónica o contratar una herramienta que esté aprobada para emitir comprobantes.
- Gestionar y validar el punto de venta electrónico correspondiente ante ARCA.
- Preparar al personal administrativo para la correcta emisión de facturas y comprobantes digitales.
- Organizar la transición antes del 1° de julio de 2026, fecha en la que entrará en vigencia la nueva normativa de facturación obligatoria.
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