Monotributo: quiénes deben empezar a emitir comprobantes desde julio 2026 y por qué esperan una prórroga

ARCA

Los que no estaban obligados a facturar y a partir de julio lo están

Entre los nuevos alcanzados por la medida de ARCA aparecen los directores, síndicos y socios administradores de sociedades, además de profesionales que cobran honorarios o retribuciones judiciales, como abogados y peritos.

También deberán adaptarse a la nueva obligación las instituciones educativas privadas, las empresas de medicina prepaga y las entidades vinculadas a la administración y emisión de tarjetas de crédito, compra y prepago.

Para cumplir con los cambios que comenzarán a regir desde julio de 2026, los contribuyentes deberán avanzar con una serie de pasos: