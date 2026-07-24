Moody's mejoró la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires tras 14 años
El informe resaltó la disciplina fiscal, la baja dependencia de las transferencias nacionales y la fortaleza financiera de la administración porteña.
La Ciudad de Buenos Aires obtuvo una mejora en su calificación crediticia por parte de la agencia internacional Moody's, que decidió elevar la nota de la deuda porteña desde B2 hasta B1, una modificación que no se producía desde hacía 14 años y que posiciona al distrito como la jurisdicción subnacional con la mejor evaluación financiera de la Argentina.
La decisión fue comunicada por la calificadora luego de analizar la situación fiscal y financiera de la administración porteña. Además de mejorar la nota, mantuvo una perspectiva estable para la Ciudad, lo que refleja que, según su evaluación, no existen riesgos significativos que puedan deteriorar su perfil crediticio en el corto plazo.
En el informe, la agencia explicó que el cambio responde principalmente a la fortaleza de las cuentas públicas de la Ciudad y a un perfil financiero que considera superior al de otras administraciones regionales de América Latina. Entre los factores destacados aparecen la disciplina fiscal sostenida, los resultados operativos favorables, el manejo prudente de las finanzas públicas y la baja dependencia respecto de las transferencias que provienen del Gobierno nacional.
Otro de los aspectos valorados por Moody's es la reducida necesidad de financiamiento que presenta la Ciudad y el nivel considerado manejable de su exposición a deuda denominada en moneda extranjera, elementos que fortalecen su capacidad para afrontar obligaciones financieras en un contexto económico desafiante. La mejora llega pocos días después de que la propia calificadora también revisara al alza la nota de la deuda soberana argentina, que pasó de Caa1 a B3 tanto para compromisos en moneda local como extranjera, reflejando una visión más favorable sobre la evolución macroeconómica del país.
Jorge Macri celebró la mejor de la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires
Tras conocerse la decisión, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para celebrar la noticia y destacar que la nueva calificación representa un reconocimiento al manejo de las finanzas públicas. "Contundente!!! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody's y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá", expresó el mandatario.
La nueva nota ubica a la Ciudad dos escalones por encima de la calificación asignada actualmente a la deuda soberana del país, una diferencia que, según los especialistas, refleja la fortaleza relativa de las finanzas porteñas respecto del promedio nacional. En su análisis, sostuvieron además que Buenos Aires continúa siendo el gobierno local más resiliente de la Argentina debido a la combinación de un bajo nivel de necesidades de financiamiento, una estructura fiscal sólida y una administración prudente de sus compromisos financieros.
La mejora en la calificación también puede traducirse en mejores condiciones de acceso al financiamiento para futuras emisiones de deuda, ya que constituye una señal positiva para los mercados internacionales y para potenciales inversores interesados en activos emitidos por la Ciudad. Con esta actualización, Buenos Aires consolida un perfil crediticio que, de acuerdo con la evaluación de Moody's, se mantiene entre los más sólidos del ámbito subnacional argentino.
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