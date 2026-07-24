Moody's mejoró la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires tras 14 años

La nueva nota ubica a la Ciudad dos escalones por encima de la calificación asignada actualmente a la deuda soberana del país, una diferencia que, según los especialistas, refleja la fortaleza relativa de las finanzas porteñas respecto del promedio nacional. En su análisis, sostuvieron además que Buenos Aires continúa siendo el gobierno local más resiliente de la Argentina debido a la combinación de un bajo nivel de necesidades de financiamiento, una estructura fiscal sólida y una administración prudente de sus compromisos financieros.

La mejora en la calificación también puede traducirse en mejores condiciones de acceso al financiamiento para futuras emisiones de deuda, ya que constituye una señal positiva para los mercados internacionales y para potenciales inversores interesados en activos emitidos por la Ciudad. Con esta actualización, Buenos Aires consolida un perfil crediticio que, de acuerdo con la evaluación de Moody's, se mantiene entre los más sólidos del ámbito subnacional argentino.