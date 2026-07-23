A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: inminente regreso de la inestabilidad y las precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional espera por el inminente regreso de las lluvias al AMBA. Cuántos días con mal clima se aproximan.
La primera semana de las vacaciones de invierno se encuentra signada por la inestabilidad y la amplitud térmica, y si bien transcurrieron varias jornadas con buenas condiciones del clima, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un inminente regreso de las lluvias.
El jueves fue todavía una jornada con estabilidad climática, con cielo nublado y temperaturas que rondaron entre 7 grados de mínima y 13 de máxima, sintiéndose fresco en las primeras horas pero más templado en la tarde cuando asomó el solcito.
Sin embargo, el organismo nacional ya prevé un cierre de semana pasado por agua, con varias horas con lloviznas y lluvias aisladas.
Cuándo son las lluvias en el AMBA
El SMN prevé que este viernes 24 de julio retomen las precipitaciones en el AMBA, en una jornada que se presenta con cielo nublado, lluvias aisladas en la mañana y lloviznas en la tarde, mejorando hacia la noche. Las temperaturas se estiman de entre 11 y 16 grados.
Para el sábado retornaría la estabilidad, con nieblas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 9 grados y una máxima de 17.
En tanto, el cierre del fin de semana se mantendría con la misma tendencia: el domingo tendría cielo mayormente nublado, 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima.
Del mismo modo, el inicio de la segunda semana de vacaciones de invierno se mantendría con mucha nubosidad y temperaturas algo templadas. Junto al cielo mayormente nublado, el organismo prevé un lunes con marcas de entre 11 y 17 grados.
El martes se anticipa con similares condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 12 y 16 grados; mientras que el miércolesa arrancaría con cielo parcialmente nublado, y el termómetro se estima entre 9 y 14 grados.
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