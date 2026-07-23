A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: inminente regreso de la inestabilidad y las precipitaciones

En tanto, el cierre del fin de semana se mantendría con la misma tendencia: el domingo tendría cielo mayormente nublado, 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima.

Del mismo modo, el inicio de la segunda semana de vacaciones de invierno se mantendría con mucha nubosidad y temperaturas algo templadas. Junto al cielo mayormente nublado, el organismo prevé un lunes con marcas de entre 11 y 17 grados.

El martes se anticipa con similares condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 12 y 16 grados; mientras que el miércolesa arrancaría con cielo parcialmente nublado, y el termómetro se estima entre 9 y 14 grados.