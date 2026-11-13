Bajó otra vez el consumo de carne: los argentinos comieron 6 kilos menos en octubre
El consumo de carne en el mercado interno se fue a pique desde el año pasado y se produce menos, aunque las exportaciones subieron.
La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) informó esta semana que el consumo de carne vacuna en el mercado interno rondó los 44,5 kilos anuales por persona en octubre, lo que representa un retroceso interanual del 11,2%.
Si en octubre de 2025 una persona podía llegar a comer poco más de 50 kilos de carne al año, apenas 12 meses más tarde ese número había bajado 5,6 kilos.
Como contraparte, la exportación de carne aumentó un 6,9% entre enero y octubre de 2026, "en gran medida por el aumento de las ventas a Estados Unidos en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial concedido por el gobierno de aquel país a la Argentina a fines de 2025", como explicaron desde la institución especializada en el sector.
Mientras el país exportó 767.000 toneladas de res con hueso, en el mercado interno entraron 221.100 toneladas menos en comparación con octubre de 2025.
"En un contexto de menor producción y mayores exportaciones, el envío de carne vacuna al mercado interno habría experimentado una contracción de 11,5% anual, lo que se reflejó en una significativa suba del precio relativo de este producto", consta en el informe.
Los números de CICCRA se suman a los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEDC), que esta semana informó que la inflación interanual fue del 33,1% a octubre de 2026 y la acumulada en lo que va del año llegó a los 26,3%.
El INDEC dio cuenta de una suba del 2% en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas entre septiembre y octubre de 2026, y que fue el rubro con mayor incidencia en el costo de vida de la mayor parte del país, salvo en la Patagonia.
Quién compra carne argentina
Por estos días, los mercados más receptivos a los productos cárnicos argentinos no son los que están en el país sino Estados Unidos, Israel, Países Bajos, China, Chile, Canadá, España, Brasil y Alemania, entre otros destinos sobresalientes.
Los números de septiembre de 2026 reflejan la exportación de 60.796 toneladas peso producto de carne vacuna (sin tener en cuenta los embarques de huesos con carne), "la mayor cantidad para un mes de septiembre desde 2005 y la quinta más elevada cuando se consideran todos los meses".
Aunque subieron las ventas a Estados Unidos, Italia, Canadá y Chile, bajaron las exportaciones a Israel, Alemania, China y Países Bajos.
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