Bajó otra vez el consumo de carne: los argentinos comieron 6 kilos menos en octubre

Los números de CICCRA se suman a los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEDC), que esta semana informó que la inflación interanual fue del 33,1% a octubre de 2026 y la acumulada en lo que va del año llegó a los 26,3%.

El INDEC dio cuenta de una suba del 2% en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas entre septiembre y octubre de 2026, y que fue el rubro con mayor incidencia en el costo de vida de la mayor parte del país, salvo en la Patagonia.

Quién compra carne argentina

Por estos días, los mercados más receptivos a los productos cárnicos argentinos no son los que están en el país sino Estados Unidos, Israel, Países Bajos, China, Chile, Canadá, España, Brasil y Alemania, entre otros destinos sobresalientes.

Los números de septiembre de 2026 reflejan la exportación de 60.796 toneladas peso producto de carne vacuna (sin tener en cuenta los embarques de huesos con carne), "la mayor cantidad para un mes de septiembre desde 2005 y la quinta más elevada cuando se consideran todos los meses".

Aunque subieron las ventas a Estados Unidos, Italia, Canadá y Chile, bajaron las exportaciones a Israel, Alemania, China y Países Bajos.