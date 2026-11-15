Rating: cómo le fue a "Dominbord", el debut de Tomás Rebord en la televisión abierta por América TV
El streamer desembarcó en la TV abierta con su nuevo programa, junto a Manu Jove y Juan Ruffo. Cómo fueron los números del rating.
El streamer y conductor Tomás Rebord hizo su esperado debut en la televisión abierta este domingo por la noche con el estreno de Dominbord, el nuevo ciclo que desembarcó en la pantalla de América TV, que lejos de los siempre impresionantes números en streaming, no estuvo acompañado por buen rating.
En lo que significó su primera experiencia formal al frente de un envío de aire, el ciclo comenzó a las 22 horas acompañado en la mesa por Manu Jove y Juan Ruffo, marcando un paso clave en el salto de figuras del ecosistema digital hacia los medios tradicionales.
Cómo fue el rating de "Dominbord"
En cuanto a los números de audiencia, el estreno de Dominbord registró un promedio de 0.6 puntos de rating, alcanzando picos de 0.7 puntos a lo largo de su emisión.
Con estas marcas, el programa logró ubicarse entre el tercer y cuarto puesto de su franja horaria, quedando por detrás de los líderes Telefe y El Trece, y disputando palmo a palmo el tercer escalón del podio frente a El Nueve.
La apuesta de América TV por el desembarco de Tomás Rebord
Previo al lanzamiento de este domingo, desde las redes sociales de América TV habían promocionado con entusiasmo la llegada del conductor como una de las grandes apuestas de su grilla dominical.
"De los clips virales a la televisión abierta, Rebord llega con su mirada particular, sus ocurrencias y una forma muy propia de abordar los temas que atraviesan la actualidad. Información, política, entretenimiento y todo lo que puede pasar cuando Tomás está al frente", destacaba la presentación oficial del canal.
Con una propuesta que busca trasladar el tono descontracturado, irónico y de análisis político del streaming a la lógica del prime time televisivo, Tomás Rebord, junto a Manu Jove y Juan Ruffo, completó su primera emisión dejando una base competitiva dentro de la pelea del segundo pelotón del rating nocturno.
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