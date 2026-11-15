Rating: cómo le fue a "Dominbord", el debut de Tomás Rebord en la televisión abierta por América TV

"De los clips virales a la televisión abierta, Rebord llega con su mirada particular, sus ocurrencias y una forma muy propia de abordar los temas que atraviesan la actualidad. Información, política, entretenimiento y todo lo que puede pasar cuando Tomás está al frente", destacaba la presentación oficial del canal.

Con una propuesta que busca trasladar el tono descontracturado, irónico y de análisis político del streaming a la lógica del prime time televisivo, Tomás Rebord, junto a Manu Jove y Juan Ruffo, completó su primera emisión dejando una base competitiva dentro de la pelea del segundo pelotón del rating nocturno.