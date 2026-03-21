Motosierra en Once: la galería de los fabricantes cerró y pasará a vender productos importados de China

Son 40 locales en planta baja y otro número igual en el primer piso cuyos locatarios deberán abandonar el próximo 30 de abril, debido a la abrupta decisión de quienes administran la galería, perjudicando a 80 comerciantes y sus empleados.

En su lugar, como viene ocurriendo en otros barrios porteños y en localidades del conurbano, se abrirá un enorme centro de acopio, distribución y venta de artículos importados directamente desde el gigante de oriente, con una amplia variedad de productos de dudosa calidad y bajos precios, gracias a la apertura indiscriminada de las importaciones decretada por la gestión libertaria.

La duda, no obstante, sigue siendo la misma que ahora aqueja a todo el comercio en todo el país: con el aumento incesante de la desocupación y la caída del poder adquisitivo de quienes aun conserven el trabajo, ¿quién podrá seguir comprando…?