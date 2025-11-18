Netflix aumentó sus tarifas: a cuánto quedaron los planes

Incluye acceso ilimitado a juegos, series y películas sin publicidad. Permite ver y descargar contenido en un solo dispositivo y cuenta con resolución 720p (HD).

Estándar – $22.949 mensuales

Brinda reproducción y descargas en dos dispositivos simultáneos, en 1080p (Full HD). Ofrece la opción de agregar un miembro extraque no resida en el mismo hogar.

Premium – $30.599 mensuales

Permite ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez, sumar hasta dos miembros extra, acceder a calidad 4K (Ultra HD) + HDR, descargar en seis dispositivos, y disfrutar del audio espacial de Netflix.

Vale mencionar que los importes finales pueden modificarse según el tipo de cambio vigente cuando el cobro se realiza en moneda extranjera, o si la plataforma factura directamente en pesos.

También pueden aparecer ligeras variaciones entre bancos y medios de pago, ya que algunas entidades aplican redondeos propios o percepciones adicionales que impactan en el total.

Respecto a los motivos del aumento, en su sitio web oficial Netflix explica: “Los planes y los precios pueden cambiar a medida que mejoramos nuestro servicio y agregamos más películas y series”.