Netflix: la producción coreana de comedia romántica, de casi dos horas, que sigue siendo furor

Desde su llegada a Netflix, la película se transformó en un fenómeno internacional que sigue acumulando reproducciones. A diferencia de otros romances más tradicionales, esta propuesta apuesta por un tono íntimo, pausado y profundamente humano, donde los silencios, las miradas y los reencuentros dicen más que las palabras. Es justamente esa autenticidad la que la llevó a estar nominada a Mejor Película y Mejor Guion Original en los Premios Oscar, además de competir en múltiples categorías de los Globos de Oro.