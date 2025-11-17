Netflix: la producción coreana de comedia romántica, de casi dos horas, que sigue siendo furor
Una producción coreana estrenada hace apenas unos años sigue atrapando a millones de usuarios en Netflix. Con nominaciones a los Premios Oscar y a los Globos de Oro
Desde su llegada a Netflix, la película se transformó en un fenómeno internacional que sigue acumulando reproducciones. A diferencia de otros romances más tradicionales, esta propuesta apuesta por un tono íntimo, pausado y profundamente humano, donde los silencios, las miradas y los reencuentros dicen más que las palabras. Es justamente esa autenticidad la que la llevó a estar nominada a Mejor Película y Mejor Guion Original en los Premios Oscar, además de competir en múltiples categorías de los Globos de Oro.
El interés del público tampoco es casualidad: esta producción coreana retrata una historia universal, capaz de interpelar a cualquier espectador que haya experimentado un amor que quedó suspendido en el tiempo o una conexión que persiste a pesar de los años. La crítica internacional la calificó como “una obra emotiva y luminosa” y uno de los estrenos más destacados de su año.
De qué trata "Vidas pasadas"
"Vidas pasadas" presenta la historia de Nora, una escritora que emigró de Corea cuando era niña y que, décadas después, mientras vive en Nueva York, recibe un mensaje que reacomoda por completo su mundo emocional. Su amigo de la infancia, con quien compartió una conexión profunda antes de mudarse, vuelve a contactarla después de muchos años.
A partir de ese reencuentro digital, ambos inician un diálogo que despierta recuerdos, preguntas y sentimientos que parecían olvidados. Cuando finalmente deciden verse en persona, el encuentro los obliga a enfrentar aquello que nunca se dijeron y a reflexionar sobre los caminos que tomaron, lo que la vida les dio y lo que pudo haber sido.
La película aborda temas como el paso del tiempo, el amor que permanece más allá de la distancia, las expectativas culturales y las oportunidades que cambian el rumbo de una vida. Su enfoque cálido, realista y profundamente introspectivo es uno de los elementos que más cautivó a los espectadores.
Reparto de "Vidas pasadas"
El elenco recibió elogios por su naturalidad y por la química que transmiten en pantalla:
Greta Lee como Nora
Teo Yoo como Hae Sung
John Magaro como Arthur
Trailer de "Vidas pasadas"
