Netflix: la película de drama y romance que tiene escenas ardientes y sigue sumando vistas

Lo que comienza como un encuentro casual se convierte rápidamente en un romance arrebatado, cargado de encuentros ardientes y momentos de extrema vulnerabilidad. Hélène queda atrapada en una obsesión que la lleva a perder el control de su propia estabilidad emocional, mientras Alexandre mantiene un aura enigmática que alimenta aún más la tensión del relato.

Basada en una reconocida novela francesa, la historia expone la fragilidad humana, los límites del deseo y el precio emocional de entregarse por completo a una relación que no puede sostenerse.

Reparto de "Pura pasión"

Laetitia Dosch (Hélène)

Serguéi Polunin (Alexandre)

Lou-Teymour Thion (Paul)

Caroline Ducey (Anita)

Grégoire Colin (ex marido de Hélène)

Slimane Dazi (psiquiatra)

Tráiler de "Pura pasión"