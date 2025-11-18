Netflix: la película con una reconocida actriz que tiene una trama de acción aclamada por la crítica

Entre el amplio abanico de producciones, destaca "Agente Stone", disponible desde agosto de 2023. Con cerca de dos horas de duración, la película combina adrenalina y misterio, apoyada en un elenco de primer nivel encabezado por Gal Gadot y Jamie Dornan, bajo la dirección de Tom Harper, motivo por el cual se convirtió en una de las más elegidas en la actualidad.