Netflix: la película con una reconocida actriz que tiene una trama de acción aclamada por la crítica
Dirigido por Tom Harper, este film llegó a la plataforma en el 2023 y tiene una duración que ronda los 120 minutos. Los detales en la nota.
Durante los últimos tiempos, las plataformas de streaming incorporaron grandes películas de acción y suspenso que se convirtieron en las favoritas del público. Netflix, por ejemplo, fue una de las plataformas que más apostó por estos films, a sabiendas que eran una de las más aclamadas por los espectadores.
Entre el amplio abanico de producciones, destaca "Agente Stone", disponible desde agosto de 2023. Con cerca de dos horas de duración, la película combina adrenalina y misterio, apoyada en un elenco de primer nivel encabezado por Gal Gadot y Jamie Dornan, bajo la dirección de Tom Harper, motivo por el cual se convirtió en una de las más elegidas en la actualidad.
De qué trata "Agente Stone"
La historia se centra en Rachel Stone, una agente altamente entrenada que trabaja encubierta dentro de una organización internacional dedicada a mantener la paz mundial.
Aunque en apariencia es una operativa más, en realidad depende de una avanzada inteligencia artificial que supervisa y dirige cada una de sus acciones.
Su tarea principal consiste en pasar inadvertida mientras protege un recurso crítico de la organización. Para lograrlo, deberá enfrentarse a amenazas que ponen en riesgo no solo su seguridad personal, sino también la estabilidad global. Su historia es tan atrapante como exitosa, motivo por el cual este film se posiciona como una de las grandes sensaciones del 2025.
Reparto de "Agente Stone"
Uno de los grandes aciertos de Harper fue la inclusión de actores de gran experiencia y trayectoria en su elenco, lo que catapultó "Agente Stone" y la llevó al Top 10 de Netflix.
- Gal Gadot como Rachel Stone
- Jamie Dornan como Parker
- Alia Bhatt como Keya Dhawan
- Sophie Okonedo como Nomad
- Jing Lusi como Yang
Tráiler de "Agente Stone"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario