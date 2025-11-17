Las impactantes fotos de Griselda Siciliani luciendo como Moria Casán para la serie de Netflix

Moria Casán también se refirió a la participación de su hija, Sofía Gala, quien interpreta una versión de ella en la biopic. La vedette describió el impacto de ver a su hija en personaje como una experiencia profundamente personal y emotiva: "Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico".

Al ser consultada sobre si se había reconocido en la actuación de Sofía, Moria no dudó en el paralelismo: "De inmediato. Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo". El rodaje continúa a paso firme, inyectando una alta dosis de expectativa en el mercado de las series de ficción con actrices que, en la actualidad, son de las mejores que tiene el país.