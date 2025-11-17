Las impactantes fotos de Griselda Siciliani luciendo como Moria Casán para la serie de Netflix
El gigante de streaming lanzará una serie inspirada en la vida de la One que ya se encuentra en producción y Siciliani es una de las actrices que la encarnan.
Netflix dio a conocer las primeras imágenes de Griselda Siciliani encarnando a la legendaria Moria Casán en la serie de ficción inspirada en la vida de la vedette. El proyecto, que aún no tiene fecha de estreno, continúa su rodaje a toda marcha, anticipando una de las producciones más esperadas en el ámbito iberoamericano, en especial teniendo en cuenta el calibre de la vida que se retrata.
Griselda Siciliani, quien también estrena el 19 de noviembre la tercera temporada de su exitosa serie Envidiosa (un éxito no solo en Argentina, sino a nivel global) en la misma plataforma, es una de las tres actrices elegidas para ponerse en la piel de la diva, también conocida como "La One".
La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y es realizada por About Entertainment, la productora liderada por Armando Bo.
La reinterpretación de la icónica obra teatral Brujas tendrá un papel relevante en la trama. El reparto de la serie asume los roles inspirados en las actrices originales de la pieza. Griselda Siciliani da vida a Moria Casán, acompañada por Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni, quien personifica a Susana Campos.
El proyecto es de tal envergadura que la propia diva se refirió al rodaje en una entrevista reciente con Clarín, destacando la magnitud de la producción: "Solamente pensá en la serie que están realizando sobre mí. Fui por primera vez al lugar en el que estaban filmando y había diez camiones de exteriores, con seis motorhome haciendo mi vida. Cuando a la CEO de Netflix para la Argentina le preguntaron '¿Qué te gustaría hacer? dijo ‘Quiero hacer la vida de la mujer referente más disruptiva de la Argentina que es Moria Casán’. Fijate vos, una locura”, contó la actriz.
Moria Casán también se refirió a la participación de su hija, Sofía Gala, quien interpreta una versión de ella en la biopic. La vedette describió el impacto de ver a su hija en personaje como una experiencia profundamente personal y emotiva: "Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico".
Al ser consultada sobre si se había reconocido en la actuación de Sofía, Moria no dudó en el paralelismo: "De inmediato. Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo". El rodaje continúa a paso firme, inyectando una alta dosis de expectativa en el mercado de las series de ficción con actrices que, en la actualidad, son de las mejores que tiene el país.
