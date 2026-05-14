ANSES: lo que cobrarán las Asignaciones Familiares en mayo 2026

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

Tarjeta Alimentar de la AUH: monto según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar tendrá una suba del 38% en mayo de 2026. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, replicando los montos vigentes desde mayo de 2024.

Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:

1 hijo: $72.250

2 hijos: $113.299

3 o más hijos: $149.425

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.

En cuanto a los destinatarios, la Tarjeta Alimentar está dirigida a quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, con menores o personas con discapacidad a cargo

Calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son: