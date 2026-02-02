Nuevas subas en biodiesel y bioetanol suman presión a los precios de los combustibles en surtidor

En tanto, en su segundo artículo fijó "en pesos novecientos diecisiete con trescientas veintitrés milésimas ($917,323) por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640, el cual regirá para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de febrero de 2026 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".

María Tettamanti María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación

Además "el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".

Resolución 24/2026:

aviso_338070

Resolución 25/2026:

aviso_338071