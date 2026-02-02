Nuevas subas en biodiesel y bioetanol suman presión a los precios de los combustibles en surtidor
Los biocombustibles se utilizan en el corte obligatorio con los combustibles y sus eventuales subas son trasladadas de manera automática por las petroleras a sus precios en surtidor.
El gobierno de Javier Milei dispuso este lunes nuevas subas en los biocombustibles que se utilizan para el corte obligatorio con los combustibles y sumó así más presión a los precios que pagan los conductores en el surtidor. Así quedó plasmado en las Resoluciones 24/2026 y 25/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.
En las primera de ellas se fijó "en pesos un millón ochocientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y seis ($1.842.796) por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de febrero de 2026, y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
"El plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los siete (7) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente", señala el artículo 2.
La suba entró en vigencia este lunes.
La Resolución 25/2026 fijó además "en pesos un mil con ochocientas sesenta y ocho milésimas ($1.000,868) por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640, el cual regirá para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de febrero de 2026 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
En tanto, en su segundo artículo fijó "en pesos novecientos diecisiete con trescientas veintitrés milésimas ($917,323) por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640, el cual regirá para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de febrero de 2026 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
Además "el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".
Resolución 24/2026:
Resolución 25/2026:
