Bono de $100.000 para millones de trabajadores afiliados a un sindicato: a quiénes les corresponde
Los empleados de comercio percibirán un bono de $100.000 en febrero. Conocé los detalles del acuerdo y la escala salarial.
Los empleados de comercio continúan recibiendo un importante refuerzo en sus ingresos durante el segundo mes de 2026. Gracias al reciente acuerdo paritario, se ratificó la continuidad del bono extra no remunerativo que permite a los trabajadores del sector mantener su poder adquisitivo frente a la inflación en este inicio de año.
El beneficio confirmado consiste en un bono de $100.000 que se compone de dos sumas fijas: una de $40.000 y otra de $60.000. Este esquema, acordado por la FAECyS, se mantendrá vigente durante febrero y marzo, para finalmente incorporarse al salario básico a partir de abril.
Cómo quedan los sueldos de empleados de comercio sin el bono
Con la aplicación de este extra, los sueldos de todas las categorías superan el millón de pesos. Por ejemplo, en el rubro Maestranza, el básico arranca en $1.155.795 para la categoría A, mientras que los Administrativos inician en $1.167.268.
Es importante destacar que a estos montos se les debe sumar el 1% por año de antigüedad, un adicional que se calcula tanto sobre las sumas remunerativas como las no remunerativas. Si te interesa seguir el minuto a minuto de las negociaciones, podés [leer todas las novedades sobre aumentos de sueldo haciendo click acá].
En el caso de los Cajeros, la categoría A percibirá $1.171.091, y los Vendedores comenzarán con el mismo piso salarial, escalando hasta superar los 1.2 millones de pesos en las categorías más altas, como la D.
