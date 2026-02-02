Bono de $100.000 para millones de trabajadores afiliados a un sindicato: a quiénes les corresponde

empleado de comercio El nuevo acuerdo con bono para los empleados de comercio impacta en todas las categorías del convenio 130/75.

Es importante destacar que a estos montos se les debe sumar el 1% por año de antigüedad, un adicional que se calcula tanto sobre las sumas remunerativas como las no remunerativas. Si te interesa seguir el minuto a minuto de las negociaciones, podés [leer todas las novedades sobre aumentos de sueldo haciendo click acá].