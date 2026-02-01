La curiosa actitud de Luciano Castro cuando le consultaron por el pasacalles a Griselda Siciliani

Embed - LOS DETALLES DEL PASACALLE DE LUCIANO CASTRO A SICILIANI

Revelan la reacción de Griselda Siciliani al pasacalles de Luciano Castro: "No quiere verlo más"

La separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa generando repercusiones y sumando episodios inesperados. Cuando parecía que ambos habían optado por el bajo perfil tras la ruptura, un pasacalles con un mensaje sentimental apareció frente a la casa de la actriz y volvió a instalar el tema en el centro de la escena.

El cartel, visible desde la calle, llevaba una frase directa y cargada de emoción: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde no faltaron comentarios, memes y bromas, reavivando el interés mediático sobre el final de la relación.

Sin embargo, lejos de generar un acercamiento, el gesto habría provocado el efecto contrario. Según contó Paula Varela en Intrusos, tras comunicarse con Siciliani, la actriz quedó muy molesta con la exposición pública. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, relató la periodista.

El tema también fue abordado en Implacables, donde Lola Cordero aportó detalles sobre el presente profesional y personal de la actriz. “Griselda el lunes arrancó la filmación de la película ‘Felicidades’, subió fotos estudiando la letra y ahora está absolutamente concentrada en ese rodaje”, explicó.

Sobre el vínculo con Castro, la panelista fue contundente: “¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo esta semana fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”.

En medio de las especulaciones, Cordero también recordó una declaración reciente de Sabrina Rojas, quien había deslizado una posible reconciliación. “El viernes Sabrina Rojas dijo que ella cree que van a volver, porque Luciano cuando se manda una cagada, después quiere volver, por eso lo del pasacalles también fue relacionado”, señaló.

No obstante, en el ambiente del espectáculo tampoco faltaron versiones alternativas: “Si somos muy malpensados, podría ser una empresa de pasacalles que se quiso subir”, lanzó la periodista, dejando abierta otra lectura del episodio.