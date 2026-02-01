ANSES: cómo es el paso a paso para tramitar la Ayuda Escolar
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Quiénes pueden solicitarlo en Anses
El beneficio está dirigido a personas que cobran asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos en edad escolar. Los requisitos básicos son: que los menores tengan entre 45 días y hasta cumplir 18 años y que estén inscritos en una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.
En el caso de niños y adolescentes con discapacidad, no existe un tope de edad para recibir la ayuda, siempre que asistan a establecimientos educativos, talleres protegidos o reciban apoyo terapéutico o educativo reconocido.
Cómo realizar el trámite
El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
-
Ir a la sección “Hijos”
-
Seleccionar “Presentar certificado escolar”
-
Generar el formulario por cada hijo
Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar
Sacar una foto o escanear el certificado
Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección
Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.
