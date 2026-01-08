Revelan el malestar que hay con Maxi López en MasterChef: "Todo el mundo dice que..."
Según contaron, habría un gran malestar con el exfutbolista por los permisos que le dieron desde la producción.
El ingreso de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity no fue uno más. Desde el primer minuto, su estilo filoso, las chicanas y los pases de factura sacudieron la dinámica de la cocina más famosa del país y dejaron al descubierto conflictos que hasta ahora permanecían en silencio.
Al día siguiente de su debut televisivo como reemplazo de Maxi López, Yanina se comunicó con su programa SQP, donde Majo Martino sorprendió al revelar el clima interno que se vive entre los participantes, especialmente en relación al exfutbolista.
“A nivel competencia no se lo bancan; a nivel amigo, sí. Viste que Ian le dice ‘Presidente’, todo. Les molestó que él se fuera; dicen: ‘Este se va, viene, está fresco’. Todo el mundo dice que es el ganador”, contó Majo, dejando en evidencia el descontento que existiría dentro del certamen.
Lejos de esquivar el tema, Yanina fue aún más directa y lanzó una predicción que encendió las alarmas: “Para mí, sí. Yo pienso que es el ganador; si no, no me hubieran llamado a mí. Llamaron a Claudia y después a mí”. Y cerró con una frase que terminó de sacudir el avispero: “Se dieron todos cuenta de que al tipo lo quieren mantener en el programa”.
Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity y ya causó polémica: "Juntaron firmas para que no estés acá”
La presentación estuvo a cargo de Wanda Nara, quien no perdió la oportunidad de picantear desde el primer segundo: “Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”.
Apenas ingresó al estudio, la panelista fue directo a abrazar a la conductora y luego saludó al jurado. En medio del recorrido, lanzó sin filtro que la expresión de Germán Martitegui le daba miedo. Acto seguido, fue saludando uno por uno a los participantes y, al ver a Ian, disparó sin vueltas si estaba saliendo con Evangelina Anderson.
Más adelante, cuando se mencionó que Yanina heredaba la medalla ganada por Claudia Villafañe la semana anterior, la flamante participante se mostró desconfiada: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”.
Tanto Wanda como Germán respondieron entre risas: “Hacés bien”. El intercambio siguió subiendo de temperatura cuando Wanda preguntó: “¿Vos pediste condiciones?”. Y Yanina respondió sin dudar: “Camarín, como la Joaqui”. La cantante salió al cruce de inmediato: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”. Pero la Joaqui fue por más y agregó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.
En ese clima, Wanda negó cualquier conflicto con la Joaqui, aunque Yanina no quedó convencida: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Luego, la conductora sumó otro dato picante: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.
Con ironía, Wanda les advirtió a los participantes: “Hagan buena letra porque la gente confía mucho en la palabra de Yanina”. Entonces, Latorre fue al hueso y preguntó si estaban peleadas. Wanda contestó que estaban bloqueadas, pero Yanina la corrigió: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.
La respuesta de la conductora fue inmediata y filosa: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado no pudo contener la risa y Martitegui remató la escena con humor: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.
