Revelan el malestar que hay con Maxi López en MasterChef: "Todo el mundo dice que..."

Apenas ingresó al estudio, la panelista fue directo a abrazar a la conductora y luego saludó al jurado. En medio del recorrido, lanzó sin filtro que la expresión de Germán Martitegui le daba miedo. Acto seguido, fue saludando uno por uno a los participantes y, al ver a Ian, disparó sin vueltas si estaba saliendo con Evangelina Anderson.

Más adelante, cuando se mencionó que Yanina heredaba la medalla ganada por Claudia Villafañe la semana anterior, la flamante participante se mostró desconfiada: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”.

Tanto Wanda como Germán respondieron entre risas: “Hacés bien”. El intercambio siguió subiendo de temperatura cuando Wanda preguntó: “¿Vos pediste condiciones?”. Y Yanina respondió sin dudar: “Camarín, como la Joaqui”. La cantante salió al cruce de inmediato: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”. Pero la Joaqui fue por más y agregó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.

En ese clima, Wanda negó cualquier conflicto con la Joaqui, aunque Yanina no quedó convencida: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Luego, la conductora sumó otro dato picante: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Con ironía, Wanda les advirtió a los participantes: “Hagan buena letra porque la gente confía mucho en la palabra de Yanina”. Entonces, Latorre fue al hueso y preguntó si estaban peleadas. Wanda contestó que estaban bloqueadas, pero Yanina la corrigió: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

La respuesta de la conductora fue inmediata y filosa: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado no pudo contener la risa y Martitegui remató la escena con humor: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.