Premio al diputroll Fernando Iglesias: Javier Milei lo nombró embajador en Bélgica
Uno de los más acérrimos defensores del ajuste en la Cámara de Diputados y en las redes sociales tuvo su premio. Su asidua violencia verbal lo llevó a un destino de lujo
El gobierno de Javier Milei decidió premiar a uno de sus más enfervorizados defensores tanto en la Cámara de Diputados como en las redes sociales. El diputroll Fernando Iglesias será ahora embajador en Bélgica. Así quedó plasmado en el Decreto 6/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del canciller Pablo Quirno.
El nombramiento se realizó “en comisión” debido al receso del Senado de la Nación, en virtud de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo. “Mediante el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, se faculta al Presidente de la Nación a llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”, explica el documento.
De esta manera Milei se salteó el mandato constitucional que indica que los nombramientos de embajadores deben contar con el aval del Senado de la Nación. El mandatario libertario lo nombró en comisión, el mismo artilugio al que apeló para intentar nombrar, sin éxito, a dos ministros en la Corte Suprema de Justicia.
El decreto señaló que la designación busca asegurar la continuidad en la representación diplomática argentina en Bélgica, y que ha mostrado un importante avance en el último tiempo; y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales durante el período en que el Congreso se encuentra inactivo.
La normativa explicó además que, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, el Ejecutivo puede designar excepcionalmente a personas que no pertenezcan a la carrera diplomática, siempre que cuenten con condiciones relevantes de idoneidad y trayectoria profesional. En este sentido, remarca que “podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes”.
La sede diplomática argentina en la capital de Bélgica, Bruselas, permanece vacante desde junio pasado. En esa misma línea, el decreto destacó la importancia de mantener la representación diplomática ininterrumpida en el país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de la Argentina. El plácet ya concedido por el gobierno belga permite la asunción formal de Iglesias en la misión diplomática.
Decreto 6/2026:
