Paro de colectivos: las líneas que no circulan hoy en el Conurbano
El cese de actividades impacta en las unidades bajo la potestad de las compañías El Nuevo Halcón y del Grupo Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA).
Un total de 10 líneas de colectivos que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no circulan hoy jueves 8 de enero. El cese de actividades que impacta en las unidades bajo la potestad de las compañías El Nuevo Halcón y del Grupo Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), golpea de lleno en el mapa de conectividad de la zona sur del Conurbano bonaerense.
El conflicto, que comenzó el viernes pasado, afecta a las principales líneas del grupo transportista quilmeño como la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Sin embargo, la línea 22, que había parado el viernes, está funcionando.
En la medida de fuerza también está involucrada la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón y las unidades pertenecientes a San Juan Bautista (líneas 383 y 500), que tampoco habían circulado a partir del viernes, dejando sin transporte a miles de vecinos de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y zonas aledañas. Según los delegados de MOQSA son “1047 los compañeros no han cobrado los salarios en su totalidad”, lo que llevó a la determinación al cese de actividades.
Paro de colectivos: el motivo de la medida de fuerza
La imposibilidad de cobrar los salarios correspondientes al mes de octubre desencadenó que, por ejemplo, los choferes de la línea 159 adoptaran una postura más firme. Como reacción a la falta de pago, los conductores no solo detuvieron los servicios, sino que procedieron a bloquear la Avenida 14 en Berazategui y encendieron neumáticos en la intersección con el Camino General Belgrano, replicando así lo ocurrido horas antes con los trabajadores de la línea 500.
La medida de fuerza, que afecta a los servicios de colectivos que conectan la zona sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, tiene su impacto en largas filas de las paradas de colectivos y unidades colmadas en los servicios alternativos como las líneas 98 y 116, además de un incremento considerable en los gastos de quienes, forzados por la urgencia, recurren a vehículos de aplicaciones.
Las puertas de MOQSA permanecen cerradas a la espera de alguna novedad, mientras los delegados sindicales insisten en que la medida se sostendrá hasta que paguen al último empleado. También remarcan que la situación es similar en las otras compañías del grupo, como El Nuevo Halcón y San Juan Bautista.
