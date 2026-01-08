Paro de colectivos: las líneas que no circulan hoy en el Conurbano

En la medida de fuerza también está involucrada la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón y las unidades pertenecientes a San Juan Bautista (líneas 383 y 500), que tampoco habían circulado a partir del viernes, dejando sin transporte a miles de vecinos de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y zonas aledañas. Según los delegados de MOQSA son “1047 los compañeros no han cobrado los salarios en su totalidad”, lo que llevó a la determinación al cese de actividades.