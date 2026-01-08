Juicios laborales: difunden un nuevo índice para calcular intereses y bajar las indemnizaciones por despido

La nueva tasa se calcula sobre la base del promedio entre una tasa de interés pasiva —correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días— y una tasa de interés activa, que resulta del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales.

Según explicó la autoridad monetaria en su comunicado oficial, para garantizar "la razonabilidad y preservar el valor de las deudas", la tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM opera dentro de dos bandas.

De este modo, la tasa efectiva diaria no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación del CER menos un 3% efectivo anual.