Impactante accidente en Palermo: se cayó un vidrio y le partió la cabeza
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el elemento se desprendió de un balcón y golpeó a un hombre que estaba sentado tomando un café en la vereda.
Un impactante accidente ocurrió en el barrio porteño de Palermo: un hombre está vivo de milagro, después de que le cayera un vidrio desde un balcón de un cuarto piso mientras tomaba un café en la vereda de un local.
El hecho ocurrió en la calle Ciudad de la Paz al 300. Una cámara de seguridad captó el estremecedor momento en que un vidrio, que se desprende de un balcón de un cuarto piso, cae sobre un hombre que estaba tomando un café en la vereda.
Las imágenes muestran al cliente tomando un café cuando de repente se le cayó encima el blindex de 1x1 que pertenecía al balcón del edificio que estaba sobre el local.
Enseguida se solicitó una ambulancia y personal del SAME arribó a la zona minutos más tarde. Cuando los médicos asistieron a la víctima, detectaron que tenía un importante sangrado en la cabeza y el brazo izquierdo. Los profesionales le diagnosticaron un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y cabeza sin riesgo de vida.
Julio, vecino y amigo de Pablo, la víctima contó por C5N que "tiene 20 puntos en la cabeza, pero está bien, también tiene 13 tendones cortados del brazo izquierdo".
Pese a ello, al lugar también se trasladó personal de bomberos de la Ciudad que ingresó al edificio de donde se desprendió el vidrio y retiró un segundo panel de mismas dimensiones de manera preventiva. Este blindex estaba astillado junto al espacio vacío del que se desperendió.
Acerca del departamento involucrado, el mismo se encontraba deshabitado, y su propietario reside en la provincia de Corrientes. Fue el encargado del edificio quien tenía la llave de ingreso a la unidad y le facilitó el acceso a bomberos.
Por el momento, se desconoce si hubo contacto por parte del dueño de la vivienda con la víctima y si se tomó alguna medida legal al respecto. La Policía investiga las causas del accidente y mientras tanto la vecinos se mostraron preocupados por lo sucedido y pidieron que se actúe pronto.
