Impactante accidente en Palermo: se cayó un vidrio y le partió la cabeza

Pese a ello, al lugar también se trasladó personal de bomberos de la Ciudad que ingresó al edificio de donde se desprendió el vidrio y retiró un segundo panel de mismas dimensiones de manera preventiva. Este blindex estaba astillado junto al espacio vacío del que se desperendió.

Acerca del departamento involucrado, el mismo se encontraba deshabitado, y su propietario reside en la provincia de Corrientes. Fue el encargado del edificio quien tenía la llave de ingreso a la unidad y le facilitó el acceso a bomberos.

Por el momento, se desconoce si hubo contacto por parte del dueño de la vivienda con la víctima y si se tomó alguna medida legal al respecto. La Policía investiga las causas del accidente y mientras tanto la vecinos se mostraron preocupados por lo sucedido y pidieron que se actúe pronto.