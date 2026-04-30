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Más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei, según Management & Fit

Política

La imagen de Javier Milei cayó 10 puntos mientras que 8 de cada 10 argentinos sostienen que Manuel Adorni debe renunciar. Por primera vez en la gestión Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora.

Más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei, según Management & Fit

El escándalo de corrupción que tiene a Manuel Adorni en el ojo de la tormenta le pasa factura a Javier Milei quien, a pesar de las cada vez mayores evidencias que surgen día a día y alimentan la causa judicial en la que es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, sigue sosteniéndolo a capa y espada. De hecho, el miércoles fue, junto a su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y todo su gabinete a la Cámara de Diputados para respaldar al Jefe de Gabinete en su presentación del informe de gestión.

Así lo dejó en evidencia el último informe de Management & Fit que reveló que la aprobación del gobierno libertario cayó diez puntos desde febrero pasado.

En abril un 37,2% de los encuestados respaldó la gestión de Milei, mientras que en febrero lo hacía un 46,8 por ciento.

En tanto, la desaprobación de Milei escaló al 54,3% y es la más alta registrada por Management & Fit, desde el inicio de su gestión presidencial en diciembre de 2023.

Grafico

Además del mal dato de aprobación, la encuesta también muestra un derrumbe de las expectativas por el rumbo económico y la situación general del país.

La evaluación sobre la situación económica y social del país era muy buena o buena en un 27,3 por ciento en febrero y cayó a 15,4 por ciento en abril. Además, cae 8,6 puntos porcentuales el optimismo a futuro: "por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora", advierte el informe de Management & Fit.

El caso Adorni además aparece como determinante para los números de Milei, aunque el presidente lo sigue defendiendo a muerte. Un 78,7 por ciento considera que el jefe de Gabinete debería renunciar o pedir licencia. Además, su imagen positiva cae de 34,5 por ciento en febrero a 12,1 por ciento en abril.

Respecto al caso de los créditos de Banco Nación a funcionarios y diputados, la consultora advierte que el tema "genera una fractura que no es exclusivamente opositora". "Entre quienes aprueban la gestión, el 37,7% lo considera corrupción o privilegio, prácticamente la misma proporción que lo defiende (39,3%)". En total, el 67,4% de los consultados lo considera corrupción o privilegio.

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