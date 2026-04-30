Más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei, según Management & Fit

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Además del mal dato de aprobación, la encuesta también muestra un derrumbe de las expectativas por el rumbo económico y la situación general del país.

La evaluación sobre la situación económica y social del país era muy buena o buena en un 27,3 por ciento en febrero y cayó a 15,4 por ciento en abril. Además, cae 8,6 puntos porcentuales el optimismo a futuro: "por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora", advierte el informe de Management & Fit.

El caso Adorni además aparece como determinante para los números de Milei, aunque el presidente lo sigue defendiendo a muerte. Un 78,7 por ciento considera que el jefe de Gabinete debería renunciar o pedir licencia. Además, su imagen positiva cae de 34,5 por ciento en febrero a 12,1 por ciento en abril.

Respecto al caso de los créditos de Banco Nación a funcionarios y diputados, la consultora advierte que el tema "genera una fractura que no es exclusivamente opositora". "Entre quienes aprueban la gestión, el 37,7% lo considera corrupción o privilegio, prácticamente la misma proporción que lo defiende (39,3%)". En total, el 67,4% de los consultados lo considera corrupción o privilegio.