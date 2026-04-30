Más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei, según Management & Fit
La imagen de Javier Milei cayó 10 puntos mientras que 8 de cada 10 argentinos sostienen que Manuel Adorni debe renunciar. Por primera vez en la gestión Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora.
El escándalo de corrupción que tiene a Manuel Adorni en el ojo de la tormenta le pasa factura a Javier Milei quien, a pesar de las cada vez mayores evidencias que surgen día a día y alimentan la causa judicial en la que es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, sigue sosteniéndolo a capa y espada. De hecho, el miércoles fue, junto a su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y todo su gabinete a la Cámara de Diputados para respaldar al Jefe de Gabinete en su presentación del informe de gestión.
Así lo dejó en evidencia el último informe de Management & Fit que reveló que la aprobación del gobierno libertario cayó diez puntos desde febrero pasado.
En abril un 37,2% de los encuestados respaldó la gestión de Milei, mientras que en febrero lo hacía un 46,8 por ciento.
En tanto, la desaprobación de Milei escaló al 54,3% y es la más alta registrada por Management & Fit, desde el inicio de su gestión presidencial en diciembre de 2023.
Además del mal dato de aprobación, la encuesta también muestra un derrumbe de las expectativas por el rumbo económico y la situación general del país.
La evaluación sobre la situación económica y social del país era muy buena o buena en un 27,3 por ciento en febrero y cayó a 15,4 por ciento en abril. Además, cae 8,6 puntos porcentuales el optimismo a futuro: "por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora", advierte el informe de Management & Fit.
El caso Adorni además aparece como determinante para los números de Milei, aunque el presidente lo sigue defendiendo a muerte. Un 78,7 por ciento considera que el jefe de Gabinete debería renunciar o pedir licencia. Además, su imagen positiva cae de 34,5 por ciento en febrero a 12,1 por ciento en abril.
Respecto al caso de los créditos de Banco Nación a funcionarios y diputados, la consultora advierte que el tema "genera una fractura que no es exclusivamente opositora". "Entre quienes aprueban la gestión, el 37,7% lo considera corrupción o privilegio, prácticamente la misma proporción que lo defiende (39,3%)". En total, el 67,4% de los consultados lo considera corrupción o privilegio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario