OpenAI anunció una inversión de hasta 25 mil millones de dólares en Argentina

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”, afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy.

Por otra parte, esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el gobierno. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, lo que en última instancia permitirá ahorrar costos y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos.