ARCA: de qué se trata el Monotributo Promovido y quiénes pueden acceder

El monotributo promovido por ARCA es una opción pensada para trabajadores independientes que quieren formalizar su actividad con condiciones más accesibles. Este régimen ofrece beneficios impositivos y previsionales, no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida: 1% de los ingresos brutos durante los primeros 36 meses y 2,5% después.