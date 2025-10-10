ARCA: de qué se trata el Monotributo Promovido y quiénes pueden acceder
El régimen especial está pensado para trabajadores independientes con ingresos modestos que quieren regularizar su actividad y garantizar aportes para su futuro.
El monotributo promovido por ARCA es una opción pensada para trabajadores independientes que quieren formalizar su actividad con condiciones más accesibles. Este régimen ofrece beneficios impositivos y previsionales, no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida: 1% de los ingresos brutos durante los primeros 36 meses y 2,5% después.
Es ideal para quienes no tienen local comercial ni empleados y buscan regularizar su situación.
Quiénes pueden adherirse al monotributo promovido
Para poder acceder al régimen de monotributo promovido, se deben cumplir ciertas condiciones clave:
- Ser mayor de 18 años y desarrollar solo una actividad independiente, sin importaciones ni local fijo.
- Que la actividad sea la principal fuente de ingresos (puede compatibilizarse con planes sociales).
- En servicios, no superar 6 operaciones anuales con el mismo cliente ni el límite de facturación por operación ($127.189,40).
- No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.
- Ingresos brutos de los últimos 12 meses por debajo de la categoría A del monotributo.
- Para graduados universitarios: no más de 2 años desde la obtención del título y estudios realizados sin pagar matrículas ni cuotas.
Cómo tramitar el monotributo promovido
El trámite del monotributo promovido es 100% online y gratuito y solo se necesita CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior, y se puede completar en pocos pasos:
- Ingresar a ARCA: Entrá al portal de AFIP con tu CUIT y clave fiscal para revisar tus datos personales y de contacto.
- Agregar el servicio "Monotributo": Dentro de "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal", seleccioná "Agregar servicio" y sumá el módulo de Monotributo.
- Seleccionar "Trabajador promovido": Accedé al portal de Monotributo, hacé clic en "Darse de alta" y elegí la opción "Trabajador promovido".
- Completar actividad y aportes: Ingresá la fecha de inicio de actividades, describí tu tarea principal, declará tus ingresos mensuales y tu domicilio fiscal. Si querés, asociá una obra social.
- Confirmar la inscripción: Revisá toda la información y confirmá el alta. El sistema generará una constancia digital y, así vas a poder emitir facturas tipo "C"
