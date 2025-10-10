"Inversión récord": el anuncio de Javier Milei sobre YPF, ENI y Vaca Muerta

inversion record milei ypf

"Sacar a China de la Argentina", el compromiso que asumió Javier Milei a cambio del swap

Entre muchos otros (como anexar Canadá o adquirir Groenlandia), Donald Trump tiene entre ceja y ceja un objetivo confeso: recuperar Sudamérica como mercado económico y coto político, para lo cual no ahorrará métodos disuasorios frente a gestiones nacionales permeables.

Tras décadas de “descuido” de sucesivas administraciones estadounidenses y de decadencia económica, el republicano pretende recrear la grandeza del imperio y para ello debe expulsar de la región a la potencia emergente: China, que con inversiones multimillonarias y concesiones ha seducido a gobiernos sudamericanos de las ideologías más variadas.

El swap acordado entre el Tesoro norteamericano y el Ministerio de Economía de la Nación va en aquel sentido: la administración trumpista aprovecha la fragilidad financiera argentina para recuperar terreno donde lo viene perdiendo desde hace años. E impone condiciones.

Adiós China, bienvenido Estados Unidos

Entre esas condiciones, “sacar a China de la Argentina”, como lo confesó el propio Scott Bessent tras alcanzar el acuerdo con Luis Caputo por una suma equivalente a U$S20.000 millones, que servirán para evitar el naufragio financiero de la gestión libertaria.

En entrevista con Fox News, el secretario del Tesoro dijo que, a cambio de ese rescate, Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, una condición sine qua non que Javier Milei estaría dispuesto a concretar con gusto.

Tras destacar que Buenos Aires ocupa un lugar central en la política exterior estadounidense, el funcionario aseguró “la Argentina es un referente en América Latina” y “un gran aliado para Estados Unidos” en el plan de recuperación mercados en el hemisferio sur.

“El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en la Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, añadió, evitando que el gigante oriental siga avanzando en sectores productivos y energéticos.

Bessent sostuvo también que “el riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, explicó, al tiempo que subrayó la necesidad de su país de “reafirmar alianzas con gobiernos de modelos capitalistas fuertes”.