Para morigerar la disparada de los precios de las naftas, autorizan a las petroleras incorporar más bioetanol

María Tettamanti María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación

Los precios, 20% arriba

La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los 100 dólares, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste del 19% este mes, y su valor ya llegó a los 2 mil pesos.

Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%.

Cuando comenzó la presión sobre el precio de las naftas, la petrolera estatal YPF, que tiene más de la mitad del share de mercado y marca el pulso de los aumentos, ratificó la implementación de un sistema de micropricing para amortiguar el impacto en los surtidores.

Resolución 79/2026:

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