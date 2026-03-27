Para morigerar la disparada de los precios de las naftas, autorizan a las petroleras incorporar más bioetanol
Los precios de las naftas aumentaron 20% en el último mes en medio de la presión alcista por la guerra en Medio Oriente.
Como era de esperarse, la guerra en Medio Oriente impactó de lleno en los precios de los combustibles y fogonea la inflación a nivel global. El barril de petróleo supera los 100 díolares y los precios de las naftas subieron un 20%. La Argentina no escapa a esta situación y el gobierno de Javier Milei busca maneras de morigerar el impacto en los precios de los combustibles sin intervenir de manera directa.
Para ello, la Secretaría de Energía de la Nación elevó este jueves el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%. Así quedó plasmado en la Resolución 79/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.
Al elevar el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%, las refinadoras podrán incorporar más bioetanol de forma voluntaria. La resolución de Tettamanti no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras. Su objetivo es adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, dentro de los parámetros de calidad establecidos.
"En la práctica, esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final", explicó Tettamanti.
Asimismo, el comunicado oficial resalta: "La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro. La resolución tampoco introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta 20%".
Los precios, 20% arriba
La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los 100 dólares, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste del 19% este mes, y su valor ya llegó a los 2 mil pesos.
Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%.
Cuando comenzó la presión sobre el precio de las naftas, la petrolera estatal YPF, que tiene más de la mitad del share de mercado y marca el pulso de los aumentos, ratificó la implementación de un sistema de micropricing para amortiguar el impacto en los surtidores.
Resolución 79/2026:
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