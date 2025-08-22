Paro de controladores: Aerolíneas Argentinas cancela 28 vuelos y reprograma otros 43

Avión de LATAM

Por su parte, LATAM también advirtió sobre posibles demoras y reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina tanto para el viernes 22 como para el domingo 24 de agosto debido al mismo conflicto gremial.

La compañía anunció que habilitará alternativas para que los pasajeros afectados puedan modificar sus viajes, cambiando fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costos adicionales, con el objetivo de minimizar los inconvenientes y ofrecer mayor flexibilidad ante las restricciones impuestas por el paro.

Esta situación se enmarca dentro de un cronograma de medidas de fuerza escalonadas por parte de los controladores aéreos, que mantienen su reclamo por cuestiones salariales, a pesar de los intentos de conciliación y las observaciones de la ANAC sobre la prestación del servicio esencial de navegación aérea.