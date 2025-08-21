Aerolíneas Argentinas aprobó el balance del 2024 con saldo positivo, algo que no pasaba desde 2008

Dicha cifra se logró sin utilizar aportes del Tesoro para gastos corrientes.

En 2023 el resultado según EBIT registró una pérdida de U$S 390 millones, por lo que la mejora 2024 vs 2023 ascendió al 114%. El balance ya fue aprobado sin salvedades por la consultora internacional KPMG.

Proyección para este año

Aunque ya está terminando agosto este jueves fue publicado en el Boletín Oficial el presupuesto 2025 que el Gobierno nacional, como principal accionista, creó para de Aerolíneas Argentinas con un superávit financiero proyectado de $ 35.000 millones.

La Resolución 1205/2025 del Ministerio de Economía avaló el Plan de Acción y Presupuesto de la línea aérea para este año, con un resultado operativo proyectado en $ 59.000 millones. El plan de acción prevé un año con cero aportes del Tesoro Nacional.

Los resultados positivos en las arcas de la compañía se sustentaron en una política de reducción de costos que incluyó la baja del 15 % de la planta de personal a diciembre de 2024—más de 1.600 empleados y 85 cargos jerárquicos menos—, la cancelación de rutas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos estratégicos, entre otras medidas de ahorro y de eficientización del gasto y la productividad del personal.

La aprobación del presupuesto contempla para el ejercicio 2025, se estiman ingresos de operación por $2.524.250.107.629 y se fijan gastos de operación en $2.465.125.926.278, resultando en una Ganancia de Operación (Resultado Operativo) estimada de $59.124.181.351.

En cuanto a los flujos económicos, se estiman ingresos corrientes por $2.534.055.729.663 y gastos corrientes por $2.501.860.411.440, lo que aprueba un Resultado Económico (Ahorro) estimado de $32.195.318.223.

Adicionalmente, se proyectan recursos de capital por $98.541.881.476 y gastos de capital por $95.118.364.687, que, en conjunto con el Resultado Económico, estiman un Resultado Financiero (Superávit) para 2025 de $35.618.835.012.