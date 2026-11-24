El Senado encara su última semana de trabajo con la suspensión de las PASO como gran apuesta del oficialismo
Patricia Bullrich confía en la iniciativa libertaria obtendrá media sanción en el Senado este jueves y que se tratará en Diputados en sesiones extraordinarias.
El gobierno de Javier Milei encara este martes la última semana de sesiones ordinarias en el Senado de la Nación con el desafío de sacar adelante su proyecto para avanzar en la suspensión de las Primerias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones del próximo año.
La titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, confía en reunir entre 38 y 42 senadores para avanzar en este proyecto el próximo jueves mientras Martín Menem ya dio inicio a las conversaciones con los partidos aliados en Diputados para lograr la sanción de la reforma política en sesiones extraordinarias en diciembre.
“Hoy tenemos 38 senadores seguros”, afirmó un ministro nacional mientras que otra fuente que participa de la mesa política amplió esta estimación y aseguró que "tenemos 38, que puede llegar a ser 42”.
Entre los aliados del oficialismo consideran que el resultado en la Cámara baja estará relacionado con la cantidad de apoyos que se consigan este jueves en el Senado. “Si se aprueba con lo justo en senadores, va a ser más ajustado en Diputados. Pero si se llega a 42, se llega con holgura”, evaluó una fuente parlamentaria cercana al Gobierno.
Karina Milei, Diego Santilli y Bullrich encabezaron las negociaciones. La secretaria general de la Presidencia asumió un papel activo en los contactos con los gobernadores, mientras que el jefe de Gabinete y la senadora participaron de las conversaciones para reunir voluntades en el Congreso. Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de Ministros, también intervino en los contactos: con un perfil más reservado, trabajó junto a Santilli en las conversaciones y los intercambios con los gobernadores para conseguir los apoyos que necesita el proyecto.
Tras conseguir las firmas para emitir dictamen en el Senado, Bullrich dio por encaminado el resultado legislativo. “Las PASO se suspenden, ya es un hecho”, afirmó, luego de una negociación que dentro del oficialismo reconocen que demandó intensas gestiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario