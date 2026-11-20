¿Habrá pronta respuesta al arcano en la sesión “#11/11” a conocerse en lo sucesivo…? Es un pregunta que muchos se hacen cuando la interna en La Libertad Avanza (LLA) está que arde y tiene a dos principales personajes como contendientes excluyentes: ella y el Presidente.

Se sabe que Milei aspira a la reelección; no es ninguna especulación porque él mismo lo confirma casi cotidianamente. Pero, hasta ahora, Bullrich solo ha coqueteado con la posibilidad de candidatearse por el partido que la cobija: quiere ser el “plan B” de un eventual derrumbe -en curso- de la imagen del mandatario.