Patricia Bullrich difundió en redes otro enigmático video al ritmo de Bizarrap: ¿mensaje a Milei?
La senadora nacional no deja de plantar enigmas en redes sociales, aunque la mayoría supone que es parte de su campaña hacia las elecciones de 2027.
Las redes sociales aparecen como un terreno fértil para muchos precandidatos una vez lanzada la campaña electoral hacia las presidenciales del año próximo y mientras pierde ese terreno quien hasta poco tiempo atrás lo consideraba o lo tenía como propio.
Este es el caso de Javier Milei que, mientras se suman los fracasos de su plan de ajuste en la economía real, viene aceleradamente perdiendo consideración positiva entre los millones de usuarios que en X, por ejemplo, lo tenían como un gurú.
Y como la naturaleza no tolera el vacío y las redes tampoco, aparece Patricia Bullrich para llenarlo; para exhibirse como el rostro más cercano y más amigable del anarcocapitalismo, teniendo en cuenta que todavía no se arriesga a romper política y definitivamente con su mentor.
Ahora apareció con un breve y bastante enigmático video en el que se ve a la senadora nacional mirándose frente a una especie de espejo-cámara, arreglándose el pelo y preparándose para lo que aparente una cita: una sesión, una reunión, tal vez; todo ello al compás de música de Bizarrap.
Las imágenes están acompañadas por un texto no menos misterioso: “Sesiones de música #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???”, y un pequeño gráfico con la palabra “soon” que en castellano, como la mayoría sabe, significa pronto…
¿Habrá pronta respuesta al arcano en la sesión “#11/11” a conocerse en lo sucesivo…? Es un pregunta que muchos se hacen cuando la interna en La Libertad Avanza (LLA) está que arde y tiene a dos principales personajes como contendientes excluyentes: ella y el Presidente.
Se sabe que Milei aspira a la reelección; no es ninguna especulación porque él mismo lo confirma casi cotidianamente. Pero, hasta ahora, Bullrich solo ha coqueteado con la posibilidad de candidatearse por el partido que la cobija: quiere ser el “plan B” de un eventual derrumbe -en curso- de la imagen del mandatario.
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