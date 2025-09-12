Pésima semana para los bonos y las acciones argentinas: empezaron mal y terminaron peor

acciones wall street

Mercado financiero errático

Para Rafael Di Giorno, de Proficio Investment, el Gobierno Nacional no mostró "un cambio económico importante" en los últimos días posterior a la derrota en los comicios. "LLA perdió la elección por la economía, si bien la inflación bajó, solo la inflación no le alcanza al mercado porque si a cambio para bajar el IPC, te metes en recesión, no alcanza".

En diálogo con Ámbito.com, el director de la Sociedad de Bolsa sostuvo que "el mercado está errático desde las elecciones y la volatilidad llegó para quedarse hasta que se sepan los números de octubre".