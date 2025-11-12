Pichetto anunció un proyecto para arancelar la importación de productos vía Shein, Temu y otras plataformas

cybermonday

Pichetto, que además de Shein y Temu mencionó que la estadounidense Amazon está instalándose en el país, dijo que todas estas plataformas “hacen un juego de dominar el mercado mediante ‘dumping’ y además son productos de baja calidad” y deben ser aranceladas “en defensa del interés nacional”.

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver como equilibramos el juego, porque indudablemente la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores, el producto llega por vía de correo en 4 o 5 días y hay sustitución de mano de obra y de comercio, porque también el comercio es salteado”, insistió.

De cara al proyecto de ley que presentará en el Congreso, Pichetto dijo: “Yo el arancel lo fijo en 30 por ciento para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un Courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”.